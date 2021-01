(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont consenti une prolongation de contrat de cinq saisons et 27 millions US à l’attaquant Oliver Bjorkstrand, mercredi.

La Presse Canadienne

L’entente dévoilée mercredi permettra à l’un des plus jeunes joueurs du noyau de l’organisation de demeurer à Columbus jusqu’à la conclusion de la saison 2025-26. Il devait écouler une dernière saison à son entente actuelle.

Le hockeyeur âgé de 25 ans a dominé les Jackets aux chapitres des buts (21), des buts vainqueurs (cinq) et des matchs de plus d’un point (11), en plus de finir troisième au chapitre des tirs au but (162). Tout ça, malgré le fait qu’il a raté 21 parties en raison d’une blessure et de la pandémie de coronavirus.

Il totalise 65 buts et 68 mentions d’aide en 246 matchs en carrière dans la LNH, depuis son arrivée dans le circuit avec les Jackets en 2015-16.

Bjorkstrand, qui est originaire de Herning, au Danemark, a été choisi en troisième ronde, 89e au total, par les Blue Jackets lors de la séance de repêchage de la LNH en 2013.