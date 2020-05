La fin des Nordiques: «Le party était terminé»

(Québec) J’avais compris avoir pénétré dans un territoire étrange. Au milieu des années 80, avec deux heures à tuer au bar de l’aéroport de Québec, je commande spontanément une Molson Ex. Le serveur, un monsieur entre deux âges, impeccable avec son gilet noir et sa chemise blanche, me dit sur le ton de la confidence : « Ne bois pas ça ! Tu vas être malade ! Je vais t’apporter une petite O’Keefe à la place. »