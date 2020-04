(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons au gardien Joonas Korpisalo.

La Presse canadienne

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi. La valeur de l’entente n’a pas été dévoilée par les Blue Jackets, mais elle serait de 5,6 millions US, selon The Athletic.

Korpisalo, qui célébrera son 26e anniversaire de naissance le 28 avril, a établi des sommets personnels cette saison pour les victoires et les blanchissages, en plus d’égaler sa marque pour la moyenne de buts alloués. Il a compilé un dossier de 19-12-5 avec une moyenne de 2,60, un taux d’efficacité de ,911 et deux blanchissages.

Il a été invité au match des étoiles pour une première fois en carrière, mais n’a pas été en mesure d’y participer en raison d’une blessure à un genou subie le 29 décembre face aux Blackhawks de Chicago. Cette blessure l’a contraint à rater 25 rencontres du calendrier régulier.

Choix de troisième tour des Blue Jackets en 2012, 62e au total, Korpisalo présente une fiche en carrière dans la LNH de 60-43-14 avec une moyenne de 2,80 et un taux d’efficacité de ,908.