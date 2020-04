PHOTO JEFF MCINTOSH, THE CANADIAN PRESS

(Toronto) Le double vainqueur de la coupe Stanley Kris Versteeg a mis un terme à sa carrière de 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

L’attaquant de 33 ans de Lethbridge, en Alberta, a marqué 149 buts et ajouté 209 aides en 643 rencontres, en plus de marquer 18 fois et de se faire complice de 30 buts en 93 matchs éliminatoires.

Versteeg a gagné la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010 et 2015.

PHOTO D'ARCHIVES CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS L’ailier droit Kris Versteeg, en 2015, lors d’un match éliminatoire entre son équipe d’alors, les Blackhawks de Chicago et le Lightning de Tampa Bay.

Au cours de sa carrière, il a notamment marqué des buts dans des matchs extérieurs au Wrigley Field (2009) et au Soldier Field (2014).

À sa première campagne dans le circuit Bettman, en 2009, il a été finaliste au trophée Calder après une récolte de 22 buts et 31 aides.

Versteeg a aussi joué pour les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie, les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline, les Kings de Los Angeles et les Flames de Calgary.

Il a disputé son dernier match dans la LNH avec les Flames, le 18 mars 2018.