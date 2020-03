(Moscou) La Kontinental Hockey League a enfin bougé.

La Presse canadienne

La KHL a annoncé lundi qu’elle interrompt les séries éliminatoires de la Coupe Gagarine pour une semaine, à cause de la menace du coronavirus.

Pendant ce temps, la KHL planchera sur une réforme de son format éliminatoire, et sur un nouveau calendrier des matchs.

Elle prévoit mettre sur pied un format qui comprendra six équipes — le CSKA Moscou, l’Ak Bars de Kazan, le SKA Saint-Pétersbourg, le Dynamo de Moscou, le Sibir de Novossibirsk et le Salavat Yulaev d’Oufa —, sans toutefois fournir plus de détails.

Cette décision a été prise la journée même où la Ligue américaine de hockey a décrété une suspension de ses activités jusqu’au mois de mai, au plus tôt.

Pour sa part, la LNH a interrompu jeudi sa saison pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de la COVID-19.