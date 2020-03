Alors qu’une vingtaine d’événements ont été annulés ou reportés au Centre Bell et à la Place Bell, le Groupe CH n’a pas encore statué sur le dédommagement qu’il offrirait à ses employés pendant cette crise.

Alors que les LNH a suspendu ses activités jusqu’à nouvel ordre en réponse à la propagation de la COVID-19 en Amérique du Nord, au moins six équipes du circuit ont annoncé qu’elles viendraient en aide aux employés à temps partiel de leur aréna respectif. Le Canadien ne s’est pas encore prononcé à ce sujet et a fait savoir vendredi qu’il « planifiait les prochaines étapes ».

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Les travailleurs à temps partiel des arénas, comme les employés des comptoirs alimentaires, par exemple, sont tributaires des événements qui sont tenus entre les murs de l’amphithéâtre. Les Red Wings de Detroit, le Lightning de Tampa Bay, les Predators de Nashville, les Sharks de San Jose, les Capitals de Washington, les Devils du New Jersey et les Ducks d’Anaheim leur ont toutefois signifié qu’ils n’avaient pas à craindre de ne pas être payés.

Josh Harris, copropriétaire des Devils, a fait valoir que les événements des derniers jours constituaient « une épreuve inattendue » pour ses employés, « des hommes et les femmes qui doivent subvenir aux besoins de leur famille ». « Nous croyons que notre engagement à leur endroit est impératif » à ce point-ci, a-t-il dit à l’agence Bloomberg.

À Detroit, la famille Illitch a créé un fonds de 1 million de dollars américains pour assurer la rémunération des employés du Little Ceasars Arena, domicile des Red Wings de la LNH et des Pistons de la NBA, ainsi que du stade floridien où est tenu le camp printanier des Tigers, dans les Ligues majeures de baseball.

Dans la NBA, premier circuit majeur nord-américain à avoir suspendu ses activités mercredi soir, le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a affirmé qu’il viendrait en aide aux employés du American Airlines Center, qui héberge en outre les Stars de Dallas, de la LNH. Et Kevin Love, joueur des Cavaliers de Cleveland, a fait un don de 100 000 $ aux employés du Rocket Mortgage Fieldhouse, domicile des Cavaliers.

Et le CH ?

Par ailleurs, alors qu’une vingtaine d’événements ont été annulés ou reportés au Centre Bell et à la Place Bell, le Groupe CH n’a pas encore statué sur le dédommagement qu’il offrirait à ses employés pendant cette crise.

Pour l’instant, les employés de bureau du Groupe CH, propriétaire notamment du Canadien de Montréal, du Rocket de Laval et d’evenko, ont été invités à faire du télétravail. Les autres employés à temps partiel ont été avisés du report des événements prévus et, advenant une sortie de crise relativement rapide, ils seront mis au courant des nouvelles dates choisies.

Paul Wilson, vice-président principal communications et affaires publiques du Groupe CH, nous a indiqué vendredi que la direction de l’entreprise, en collaboration avec son département des ressources humaines, travaillait à « planifier les prochaines étapes » et qu’il ne souhaitait pas émettre de commentaires à ce sujet pour l’instant. Un plan de match plus précis devrait être communiqué aux employés au cours des prochains jours.

Avec une valeur de 1,87 milliard de dollars CAN, le Tricolore arrive au troisième rang de la LNH derrière les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto, selon le classement établi par Forbes en décembre dernier. Pour la saison 2018-2019, l’organisation a réalisé un bénéfice d’exploitation de 147 millions sur des revenus de 338 millions, soit une marge de profit de 44 %.

Il restait quatre matchs locaux au Canadien et huit au Rocket cette saison, au moment où la LNH et la Ligue américaine de hockey ont suspendu leurs activités, jeudi. Pour l’instant, sur les sites web du Centre Bell et de la Place Bell, toutes ces rencontres portent la mention « annulé », quoiqu’il n’est pas encore exclu qu’elles aient lieu à une date ultérieure.

Les sept séances du Championnat mondial de patinage artistique ont quant à elles été annulées pour de bon. Les deux prestations des Harlem Globetrotters, tout comme deux spectacles d’Elton John et un de la chanteuse Aya Nakamura, sont tous reportés pour l’instant. Les événements de la fin du mois d’avril et ceux du mois de mai n’ont pas encore fait l’objet de modifications.