La LNH a envoyé une note aux équipes dans laquelle elle les encourage à limiter les contacts avec les partisans en raison de l’épidémie de coronavirus.

La Presse canadienne

L’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, a confirmé l’envoi de la note dans un courriel à La Presse canadienne, vendredi.

Il s’agit d’une recommandation similaire à celle faite par la NBA plus tôt cette semaine, quand le circuit de basketball a indiqué à ses joueurs de ne plus taper la main des partisans et d’éviter de prendre des articles pour les autographier.

Le commissaire Gary Bettman avait indiqué mercredi lors de la clôture des assises des directeurs généraux en Floride que la LNH avait ordonné à ses employés l’interruption des voyages d’affaires hors de l’Amérique du Nord.

Et si un individu se rend par lui-même dans un lieu affecté par l’épidémie, la LNH a mandaté un isolement de deux semaines avant un retour au travail.