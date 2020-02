Âgé de 34 ans, Mike Green a récolté trois buts et huit mentions d’aide en 48 matchs cette saison.

PHOTO KATHY WILLENS, ASSOCIATED PRESS

Les Oilers d’Edmonton ont fait l’acquisition du défenseur des Red Wings de Detroit Mike Green, dimanche soir, une journée avant la date limite des transactions dans la LNH.

La Presse canadienne

En retour, les Oilers ont cédé aux Red Wings l’attaquant Kyle Brodziak et un choix conditionnel au repêchage en 2020 ou 2021.

Âgé de 34 ans, Green a récolté trois buts et huit mentions d’aide en 48 matchs cette saison.

Brodziak a pour sa part amassé six buts et trois mentions d’assistance en 70 rencontres avec les Oilers lors de la présente campagne. L’attaquant de 35 ans en est à sa 14e saison dans la LNH et il était de passage avec les Oilers pour la deuxième fois après avoir amorcé sa carrière dans le même uniforme.