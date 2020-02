(Arlington) Les Capitals de Washington ont fait l’acquisition du vétéran défenseur Brenden Dillon des Sharks de San Jose en retour d’un choix de deuxième ronde lors du repêchage de 2020 et d’un choix conditionnel de troisième ronde en 2021.

Associated Press

Les Sharks ont retenu la moitié du salaire de Dillon, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

Dillon, qui est âgé de 29 ans, a inscrit un but et 13 aides en 59 matchs avec les Sharks cette saison. En 588 rencontres dans la LNH avec les Sharks et les Stars de Dallas, il a récolté 22 buts et 92 aides.

Les Capitals ont perdu six de leurs neuf derniers matchs, ce qui a permis aux Penguins de Pittsburgh de réduire leur avance à un seul point au sommet de la section Métropolitaine. Les Penguins accueillaient les Maple Leafs de Toronto mardi soir.