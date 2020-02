(Newark) Les joueurs du Canadien sont peut-être affaiblis par un virus, mais les Devils du New Jersey ont eux aussi leurs tracas.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Ils seront privés de Nico Hischier, blessé au bas du corps, pour le duel de mardi soir contre le Tricolore. L’entraîneur-chef des Devils, Alain Nasreddine, a toutefois assuré qu’il s’agit d’une absence à court terme.

Le Suisse de 21 ans occupe le rôle de premier centre chez les Devils, ce qui fait de lui l’attaquant le plus utilisé de son équipe, à 18 minutes par match. En 46 matchs, il compte 13 buts et 19 passes pour 32 points.

Là où ça devient intéressant, c’est que Jack Hughes le remplacera aux commandes de la première unité, avec Jesper Bratt et Kyle Palmieri comme ailiers.

P.K. Subban constitue officiellement un cas douteux, car il est malade, selon les Devils. Lors de sa rencontre avec les médias, lundi après-midi, il semblait toutefois en pleine forme. S’il est incapable de jouer, Colton White le remplacera.

Louis Domingue défendra le filet des Diables. Le Québécois, acquis du Lightning de Tampa Bay l’automne dernier, présente un dossier de 3-5-1, avec une moyenne de 3,57 et une efficacité de ,885. Domingue a connu des hauts et des bas cette saison, ayant permis cinq buts ou plus dans 3 de ses 12 matchs.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Louis Domingue

En revanche, il a signé le mois dernier deux victoires en 24 heures, dont une de 3-1 contre le Lightning pour mettre fin à la séquence de 10 victoires d’affilée des Floridiens.

Le Canadien n’a pas tenu de séance d’entraînement mardi, pour une deuxième journée de suite, en raison du virus qui court dans l’équipe. Il faudra donc attendre le point de presse de Claude Julien en fin d’après-midi pour en savoir plus sur sa formation.

La formation probable des Devils

Bratt-Hughes-Palmieri

Coleman-Zajac-Gusev

Wood-Zacha-Simmonds

Hayden-Rooney-Anderson

Greene-Subban

Butcher-Severson

Mueller-Carrick

Domingue