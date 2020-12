Le 31 décembre oublié

Il a beau chercher, Jean Perron ne se souvient pas du tout du match présenté au Forum de Montréal le 31 décembre 1985. Mario Tremblay non plus. Au bout du fil, Lucien Deblois hésite lui aussi, et affirme qu’il n’était sans doute pas en uniforme ce soir-là. « Es-tu sûr que j’avais joué ? Je pense que j’étais blessé… Est-ce que j’étais blessé ? »