(Chicago) Le capitaine Jonathan Toews des Blackhawks de Chicago ratera le début du camp d’entraînement de l’équipe en raison de la maladie, et il n’y a aucune date prévue pour son retour.

Jay Cohen

Associated Press

Toews, âgé de 32 ans, a révélé qu’il présentait des symptômes qui l’avaient laissé « épuisé et léthargique ».

« Je suis extrêmement déçu, mais il ne serait pas sage pour moi ou mes coéquipiers de tenter de jouer dans mon état actuel », a fait savoir Toews dans un communiqué.

La perte de Toews est un autre coup dur au fil d’une séquence difficile pour les Blackhawks à l’approche d’une saison de 56 matchs, qui doit se mettre en branle le 13 janvier. Le vétéran joueur de centre, triple champion de la Coupe Stanley à Chicago, a récolté 18 buts et 42 passes en 70 matchs la saison dernière, mais il est également l’un des meilleurs attaquants défensifs et très solide au cercle des mises en jeu.

L’annonce des problèmes de santé de Toews survient après les blessures aux jeunes attaquants Kirby Dach et Alex Nylander, qui pourraient être sur la touche pendant toute la saison. Dach a été opéré lundi après s’être fracturé le poignet droit lors d’un match préparatoire de l’équipe canadienne au Championnat du monde junior la semaine dernière. Nylander a été opéré le 21 décembre pour une déchirure du ménisque au genou gauche.

Les Blackhawks ont participé aux séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2017, mais ils ont été éliminés dès le premier tour par les Golden Knights de Vegas. Le vétéran gardien Corey Crawford a ensuite quitté via le marché des joueurs autonomes dans la foulée de l’intention de l’équipe de la rajeunir, et Brandon Saad a été échangé à l’Avalanche du Colorado.

Les ajouts de Mattias Janmark, Lucas Wallmark et Carl Soderberg – tous des attaquants responsables défensivement – devraient aider les Blackhawks à être compétitifs, mais la perte de Toews pendant une période prolongée serait difficile à combler.

« La santé de Jonathan est notre priorité absolue alors qu’il est aux prises avec un problème médical, a expliqué Stan Bowman, président des opérations hockey. L’organisation des Blackhawks et notre personnel médical fourniront toutes les ressources nécessaires pour l’aider à revenir au jeu. Bien qu’il ne se présentera pas au camp d’entraînement le 3 janvier et sera absent pour une période indéterminée, nous continuerons à le soutenir, car il demeure un membre important de notre famille. »

Les Blackhawks ont repêché Toews au troisième rang du repêchage de 2006. Il totalise 345 buts et 470 passes en 943 matchs de saison régulière. Il a remporté le trophée Conn Smythe décerné au joueur par excellence des séries éliminatoires lorsqu’il a guidé les Blackhawks à la conquête de la Coupe Stanley en 2010. Il a de nouveau mené l’équipe au titre comme capitaine en 2013 et 2015.

Ni Toews ni l’équipe n’a fourni de détails sur la cause de ses symptômes et le joueur a demandé de respecter son intimité pendant qu’il se concentre sur sa santé et sa guérison.

« La santé et la confidentialité de tous nos joueurs sont primordiales pour l’organisation des Blackhawks, a poursuivi Bowman. Nous nous soucions de Jonathan, et nous savons à quel point il veut être avec ses coéquipiers sur la patinoire. Nous fournirons d’autres mises à jour sur son état au fur et à mesure que les circonstances changent et nous n’avons pas de calendrier pour son retour. »