PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Kirby Dach pourrait rater la prochaine saison de la LNH après avoir subi une intervention chirurgicale au poignet, lundi.

La Presse Canadienne

Alors qu’il portait les couleurs d’Équipe Canada junior, Dach s’est fracturé le poignet droit après être entré en contact avec Ilya Safonov, lors d’un match préparatoire contre la Russie, mercredi soir.

Le médecin des Blackhawks, Michael Terry, a indiqué que Dach pourrait reprendre les activités liées au hockey dans environ quatre ou cinq mois.

Dach, qui fêtera son 20e anniversaire de naissance le 21 janvier, en était à sa première participation au Championnat mondial de hockey junior et il venait d’être nommé capitaine du Canada.

Sélectionné au troisième rang du repêchage de 2019, Dach a amassé huit buts et 15 mentions d’aide en 64 matchs avec les Blackhawks, en 2019-20. L’attaquant recrue a ajouté un but et cinq assistances en neuf parties éliminatoires.

La blessure à Dach est un autre dur coup aux Blackhawks, qui ont récemment appris que le jeune attaquant Alex Nylander pourrait lui aussi rater la prochaine saison. Nylander a subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure au ménisque du genou gauche.

La formation de Chicago a ajouté de la profondeur en attaque, samedi, en faisant signer un contrat d’un an d’une valeur d’un millionUS au vétéran joueur de centre Carl Soderberg. Soderberg a récolté 17 buts et 35 points en 70 matchs avec les Coyotes de l’Arizona, la saison dernière.