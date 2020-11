(Red Deer) L’attaquant Jakob Pelletier a déclaré qu’il avait bien l’intention de saisir « sa dernière chance » de se tailler un poste au sein d’Équipe Canada junior.

La Presse Canadienne

« Je suis venu en mission ici, et c’est ma dernière chance, donc je vais tout faire pour faire l’équipe », a d’abord dit Pelletier en visioconférence jeudi, en marge du camp de sélection d’ÉCJ à Red Deer, en Alberta.

Pelletier, qui est âgé de 19 ans, avait raté l’opportunité de jouer pour ÉCJ l’année dernière après avoir subi une commotion cérébrale tout juste avant le camp de sélection. En conséquence, il avait dû observer le tournoi de son divan.

« Ç’a été dur pendant la première semaine du camp, après ma blessure, a admis Pelletier. Mais une fois que le tournoi a commencé, tout ce que je voulais, c’est que le Canada gagne. »

Le hockeyeur de Québec s’est dit optimiste quant à ses chances de faire partie de l’équipe cette saison. Il a d’ailleurs commencé la campagne sur les chapeaux de roue en marquant trois buts et en récoltant 10 mentions d’assistance en seulement neuf parties avec les Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Et si on se fie aux trios préliminaires formés par l’entraîneur-chef André Tourigny, Pelletier pourrait compléter une unité avec Cole Perfetti et Hendrix Lapierre — deux joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps ensemble à la Coupe Hlinka-Gretzky en 2019. Une perspective qui enchante celui qui a été sélectionné au 26e échelon par les Flames de Calgary lors du dernier repêchage de la LNH.

« Je suis un gars qui travaille, qui va chercher la rondelle dans les coins. ’Perf’ est un ’sniper’, et ’Lapper’ est un fabricant de jeux, donc je pense que ça ferait un très bon trio », a-t-il confié.

« Je suis un joueur qui excelle dans les deux sens de la patinoire, et je peux jouer en infériorité numérique, donc je sais que si je fais le club, alors je jouerai sur le troisième ou le quatrième trio. Et je suis prêt à ça », a-t-il conclu.

Pelletier et huit autres joueurs de la LHJMQ participent au camp de sélection d’ÉCJ, qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre.

Le camp comprendra des séances d’entraînement, trois matchs intraéquipe ainsi que six affrontements contre les étoiles du réseau U Sports. Les joueurs se dirigeront ensuite vers la « bulle » d’Edmonton, en vue du Mondial de hockey junior qui déroulera du 25 décembre 2020 au 5 janvier 2021.