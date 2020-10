Privés de leurs joueurs européens, les Remparts de Québec ont lancé leur saison en échappant un point contre les Tigres de Victoriaville qui avaient les leurs samedi. Les Félins l’ont emporté 4 à 3 sur un but de Sean Larochelle en prolongation dans un Centre Vidéotron sans spectateurs.

Le Soleil

Alors que Viljami Marjala et Aapo Siivonen n’ont pas encore pu entrer au Canada, leurs vis-à-vis à Victoriaville, Mikhail Abramov et Egor Serdyuk, causaient des dommages, le premier avec un but et deux aides et le second avec un but dans ce match pourtant dominé par les locaux.

