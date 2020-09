(Laval) Le Rocket de Laval a conclu des ententes avec l’attaquant Pascal Aquin et le défenseur Tobie Bisson-Paquette.

La Presse Canadienne

Aquin, originaire de Le Gardeur, a inscrit trois buts et deux aides en 16 matchs avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine cette saison. L’ailier a également disputé 43 rencontres avec les Cyclones de Cincinnati dans l’ECHL, récoltant 26 points (8 buts, 18 aides).

Pendant son séjour chez les juniors, Aquin, âgé de 23 ans, a porté les couleurs des Olympiques de Gatineau, des Cataractes de Shawinigan et des Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ avant de faire le saut chez les professionnels.

Bisson, originaire de Rosemère, a pour sa part disputé 62 matchs à Cincinnati dans l’ECHL cette saison. Le défenseur de six pieds trois et 194 livres a inscrit huit buts et 14 aides. Ses 22 points lui ont permis d’occuper le deuxième rang des marqueurs parmi les défenseurs de son équipe.

Bisson, lui aussi âgé de 23 ans, a disputé quatre saisons dans la LHJMQ (Baie-Comeau, Cape Breton et Blainville-Boisbriand) avant de faire le saut dans l’ECHL.

Il a remporté le trophée Kevin-Lowe en 2017-2018, honneur décerné au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ. Il a aussi atteint la finale du Trophée du Président deux saisons consécutives avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.