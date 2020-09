On a beaucoup vanté l’audace du directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, à la suite de la conquête de la Coupe Stanley par son club l’an dernier. On se rappellera qu’après avoir flirté avec le dernier rang au classement général en janvier 2019, les Blues ont effectué une remontée improbable pour remporter le premier titre de son histoire. Mais pour chaque pari réussi, au moins cinq ou six clubs se retrouvent le bec à l’eau après leur élimination. Voici les cinq grands perdants des séries éliminatoires de 2020.

Coyotes de l’Arizona

Le directeur général déchu des Coyotes, John Chayka, croyait avoir l’équipe pour aspirer à la Coupe Stanley en décembre, malgré des années d’insuccès. Son club occupait le deuxième rang de la division Pacifique. Chayka a offert son choix de première ronde en 2020, l’un de ses bons espoirs en défense, Kevin Bahl, un choix de deuxième ronde en 2018, et l’attaquant Nick Merkley, repêché en première ronde en 2015, pour obtenir Taylor Hall.

Celui-ci allait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, mais Chayka souhaitait le convaincre d’avoir bon espoir de voir les Coyotes poursuivre leur saison encourageante. Ça n’est pas arrivé. L’Arizona a plongé au classement après l’arrivée de Hall.

Les Coyotes ont réussi à participer à la ronde préliminaire malgré son 11e rang dans l’Ouest, mais subi l’élimination en cinq matchs aux mains de l’Avalanche du Colorado.

Taylor Hall n’a toujours pas signé de nouveau contrat. Chayka a été congédié il y a quelques semaines. Et la LNH a puni l’organisation (et Chayka) récemment pour avoir violé les règles de recrutement des joueurs amateurs en les privant de leur choix de première ronde en 2021 et de deuxième ronde en 2020.

Les Coyotes n’ont déjà pas beaucoup de profondeur. Ils ne repêcheront pas une seule fois dans les trois premières rondes en 2020 et une seule fois parmi les trois premiers tours (en deuxième ronde) en 2021. Quel gâchis !

Penguins de Pittsburgh

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Penguins de Pittsburgh ont récemment acquis des Maple Leafs de Toronto l’attaquant Kasperi Kapanen , qu’ils avaient repêché au premier tour en 2014.

Après avoir jonglé avec l’idée de faire exploser son noyau, Jim Rutherford a voulu donner une autre chance à Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang de remporter la Coupe Stanley.

Pour mettre les chances de son côté, le DG des Penguins a cédé un choix de première ronde au Wild du Minnesota, et l’un de ses meilleurs espoirs, Calen Addison, pour obtenir l’ailier Jason Zucker. Rutherford avait déjà donné son choix de deuxième ronde en 2021 aux Golden Knights de Vegas pour les inciter à sélectionner Marc-André Fleury au repêchage de l’élargissement des cadres du circuit, en 2017.

Mais le Canadien a contrecarré les plans des Penguins en ronde préliminaire. Quelques semaines plus tard, Jim Rutherford a récidivé. Après avoir choisi de donner son choix de première ronde en 2021 au Wild (il en avait l’option), il a cédé celui de 2020 aux Maple Leafs de Toronto pour obtenir l’ailier Kasperi Kapanen, en plus de l’espoir Filip Hallander.

Kapanen avait été échangé par ce même Rutherford en 2015, avec un choix de première ronde en 2016, pour Phil Kessel.

Kapanen, 24 ans, est un ailier de qualité, mais il vient de connaître des saisons de seulement 44 et 36 points.

Le noyau de l’équipe vieillit et, entre 2013 et 2022, Pittsburgh aura repêché seulement deux fois en première ronde (Kapanen en 2014, avant d’être échangé), et Samuel Poulin. Et les deux choix de deuxième ronde en 2018 ont été échangés en 2020. Bonne chance pour la réinitialisation.

Maple Leafs de Toronto

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Acquis à gros prix de l’Avalanche du Colorado, Tyson Barrie (94) n’a pas répondu aux attentes des Maple Leafs de Toronto.

Les Maple Leafs ont tout misé sur la saison 2019-2020. Ils étaient déjà coincés avec le plafond salarial avec l’embauche de John Tavares un an plus tôt. Pour s’y conformer, ils ont eu à sacrifier un choix de première ronde, donné aux Hurricanes de la Caroline, pour se débarrasser du contrat de Patrick Marleau.

On a cédé Nazem Kadri à l’Avalanche du Colorado pour obtenir Alex Kerfoot, mais surtout le défenseur Tyson Barrie, même si celui-ci en était à sa dernière année de contrat. Barrie était l’un des trois défenseurs des Leafs, avec Cody Ceci et Jake Muzzin, obtenu un an plus tôt pour un choix de première ronde, à bénéficier d’un éventuel statut de joueur autonome sans compensation. Muzzin a signé un contrat à long terme depuis.

Le DG Kyle Dubas a donné des choix de troisième ronde en 2020 et 2021 aux Kings pour le gardien auxiliaire Jack Campbell et l’attaquant de soutien Kyle Clifford.

Campbell est sous contrat pour encore un an, Clifford a droit à l’autonomie complète.

Dubas a au moins réussi à récupérer un choix de première ronde en 2020 en échangeant Kasperi Kapanen aux Penguins. Il a aussi obtenu un espoir intéressant, Filip Hallander.

Il faut aussi espérer à Toronto l’émergence des jeunes défenseurs Rasmus Sandin, Timothy Liljegren et de l’attaquant Nick Robertson. Dubas a aussi embauché au rabais deux joueurs européens très convoités, l’attaquant Alexander Barabanov et le défenseur Mikko Lehtonen.

Bruins de Boston

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Ondrej Kase (28) a amèrement déçu en séries éliminatoires avec les Bruins de Boston, récoltant seulement 4 passes en 11 matchs.

Comme les Penguins, les Bruins sont à la croisée des chemins. Le noyau constitué des centres Patrice Bergeron et David Krejci, des gardiens Tuukka Rask et Jaroslav Halak, et du capitaine, le défenseur Zdeno Chara, vieillit. Torey Krug pourrait profiter de son autonomie complète. Il n’y a pas de relève au centre ni devant le filet.

À la date limite des échanges, le DG Don Sweeney a cédé son choix de première ronde en 2020 pour obtenir l’attaquant des Ducks Ondrej Kase. Il s’est débarrassé du même coup du contrat encombrant de David Backes. Boston a aussi donné le jeune défenseur repêché en deuxième ronde en 2018, Axel Andersson, des Wildcats de Moncton.

Kase a seulement 24 ans et il sera de retour l’an prochain à un salaire très raisonnable de 2,6 millions. Mais il a amèrement déçu à Boston, après avoir montré de belles promesses à Anaheim.

Sweeney n’a pas dilapidé ses choix comme les Penguins et les Coyotes, mais le manque de relève inquiète. Le choix de première ronde en 2018 gaspillé pour Rick Nash et les mauvaises sélections avec ses trois choix de première ronde en 2015 font mal aujourd’hui.

Capitals de Washington

PHOTO MARK BLINCH, USA TODAY SPORTS Acquis du Canadien de Montréal à la date limite des transactions, Ilya Kovalchuk a été un attaquant très marginal en séries pour les Capitals de Washington.

Les Capitals ont conservé leurs choix de première ronde en 2020 et 2021. Mais ils ont néanmoins été actifs à la date limite des échanges. Ils ont donné des choix de deuxième ronde en 2020 et de troisième ronde en 2021 pour le défenseur Brenden Dillon, sous peu joueur autonome sans compensation. Ils ont aussi donné au Canadien un choix de troisième ronde en 2020 pour Ilya Kovalchuk. Pas une vilaine décision, mais Kovalchuk a été un attaquant très marginal en séries. Il a obtenu une aide en huit matchs. Un an plus tôt, Washington avait cédé un choix de deuxième ronde pour Nick Jensen, au mieux un sixième défenseur.

Washington repêchera donc après le 25e rang, et pas avant le 85e rang par la suite.

Mais Washington a encore un bel amalgame de jeunes joueurs, de vétérans et de joueurs dans la force de l’âge. L’année prochaine sera importante cependant, car il s’agira de la dernière d’Alexander Ovechkin avant son autonomie complète.

Canadien de Montréal

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal

À titre de comparaison, le Canadien a atteint la première ronde de séries éliminatoires en vertu de la nouvelle formule post-COVID-19, de sorte qu’il a pu accumuler les choix au repêchage à la date limite des échanges tout en ayant la chance de jouer en séries. Avant l’échange contre Jake Allen mercredi, le Canadien détenait 10 choix dans les trois premières rondes en 2020 et 2021. À quatre, Washington, Toronto, Pittsburgh et l’Arizona en avaient… 11.

S’il conserve ses choix, le Canadien aura repêché 23 fois parmi les trois premières rondes en cinq repêchages, de 2017 à 2021.

