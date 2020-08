(Edmonton) Ryan Johansen a inscrit un but et récolté une mention d’aide, Juuse Saros a effectué 24 arrêts et les Predators de Nashville ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 4-2, mardi, pour créer l’égalité dans leur série de qualification dans l’Association Ouest.

Associated Press

L’entraîneur-chef des Predators, John Hynes, a de nouveau misé sur Saros, après que le gardien finlandais a concédé quatre buts sur 37 lancers lors du premier match de la série.

Saros a répondu de manière magistrale, sauf lorsqu’il a cédé devant Clayton Keller et Lawson Crouse dans un intervalle de neuf secondes en fin de troisième période.

Contrairement au premier match, alors qu’ils avaient rapidement tiré de l’arrière par trois buts, les Predators ont donné le ton à la rencontre cette fois-ci. Nick Bonino et Johansen ont fait vibrer les cordages dans un intervalle de trois minutes en première période.

Calle Jarnkrok a aussi trouvé le fond du filet des Coyotes, en deuxième période, puis Viktor Arvidsson a scellé l’issue de la rencontre en noircissant la feuille de pointage au troisième vingt.

Darcy Kuemper a réussi 24 arrêts devant le filet des Coyotes, après avoir repoussé 40 tirs en lever de rideau de la série.

Les Preds ont ainsi créé l’égalité 1-1 dans cette série de qualifcation au meilleur des cinq matchs, et le prochain duel aura lieu mercredi.