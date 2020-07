Le Canadien a tenu un premier « semblant » de match simulé samedi matin. Une séance dont il a été difficile de tirer des conclusions puisqu’il y avait plusieurs absents, que les mises en échec étaient presque inexistantes pour éviter les blessures et où les joueurs y allaient généralement à un rythme modéré.

Mathias Brunet

La Presse

Avant l’entraînement, Phillip Danault, Cale Fleury, Ryan Poehling, Cayden Primeau et Victor Mete se sont exercés pendant une trentaine de minutes avant le groupe et ils n’ont pas participé au petit match. Les défenseurs gauchers Brett Kulak et Xavier Ouellet ne sont toujours pas sur place au Complexe Bell de Brossard, tout comme Alexander Romanov, en attente d’un visa pour rejoindre l’équipe depuis la Russie.

Avec les absents, Jordan Weal a remplacé Danault au centre de Brendan Gallagher et Tomas Tatar. Les trios de Nick Suzuki, Jonathan Drouin, Joel Armia et de Jesperi Kotkaniemi, Paul Byron et Artturi Lehkonen étaient intacts, même si Alex Belzile et Laurent Dauphin ont alterné avec les membres de ces unités. Charles Hudon, Jake Evans et Dale Weise formaient le quatrième trio, avec Laurent Dauphin en alternance. Avec le retour de Danault, le poste de Hudon sera menacé.

En défense, Shea Weber et Ben Chiarot formaient la première paire habituelle et Gustav Olofsson remplaçait Mete pour une deuxième journée consécutive avec Jeff Petry. Christian Folin, Noah Juulsen et Josh Brook alternaient à trois du côté des blancs.

Les entraîneurs ont aussi peaufiné le jeu en supériorité numérique avec les membres d’une présumée première vague : Shea Weber, Tomas Tatar, Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Jonathan Drouin. Suzuki à la pointe.