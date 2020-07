L’absence de Max Domi ouvre un poste dans les trois premiers trios de l’équipe et jusqu’ici, Jesperi Kotkaniemi saisit sa chance.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Claude Julien s’adressait aux médias pour la première fois depuis le début de la phase 3, mardi, et il a encensé son jeune centre pas une, ni deux, mais bien trois fois.

La première de ces trois fois était sans doute la plus révélatrice, puisque l’entraîneur-chef était questionné sur Nick Suzuki, qui pilote le deuxième trio. Julien a parlé de Suzuki comme d’« un excellent joueur de hockey, qui était rattrapé par la fatigue ».

« On voit un gars bien reposé, il patine bien. Je peux dire la même chose de Kotkaniemi. Il patine bien. Il avait eu une opération au genou avant le début de la dernière saison. Ce que je vois, ce sont des choses encourageantes », a exprimé Julien, après l’entraînement de mardi, à Brossard.

Évidemment, si Domi, actuellement en réflexion quant aux risques liés à son diabète, décide de rejoindre ses coéquipiers, un membre des trois premiers trios écopera. Kotkaniemi fait partie des joueurs en position vulnérable, d’autant plus que Domi a surtout été employé au centre depuis son arrivée chez le Canadien.

« S’il peut continuer à nous montrer qu’il a bien progressé... Je l’ai dit, il patine nettement mieux. Il a eu ses hauts et ses bas. Jusqu’ici, j’aime ce que je vois, il a un bon rythme, il patine bien. Même si Max n’est pas ici en ce moment, ça ne veut pas dire que c’est Kotkaniemi qui se ferait tasser. »

Le troisième choix au total en 2018 vient de passer une saison des plus rocambolesques. Opéré à un genou au printemps 2019, il est arrivé au camp l’automne dernier en ayant l’air d’un joueur qui avait régressé. Blessé à l’aine et victime d’une commotion cérébrale, il n’a disputé que 36 matchs et a été limité à 8 points. Cédé au Rocket de Laval avant l’interruption des activités, il a toutefois brillé avec 13 points en 13 matchs.

Weber en fin de séance

Shea Weber a raté la majorité de ce deuxième entraînement du CH.

En fait, il a sauté sur la patinoire à la toute fin de la séance, après que les joueurs eurent fait leurs étirements qui marquent la fin des exercices organisés.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Shea Weber

« C’était impossible pour lui de s’entraîner avec le groupe. C’est le protocole qu’on nous demande de suivre à la LNH », a répondu Julien, avant de mentionner qu’il s’attend à voir Weber avec ses coéquipiers mercredi.

Brett Kulak n’était également toujours pas présent. Le défenseur gaucher apparaît dans la formation du Tricolore pour le camp, mais n’a toujours pas été vu officiellement sur la patinoire à Brossard. Le Canadien n’a donné aucune explication à son sujet, puisque les équipes ne sont pas autorisées, pour les phases 3 et 4 du retour au jeu, de divulguer la raison des absences.

Un autre défenseur, Xavier Ouellet, était quant à lui absent pour un deuxième jour de suite. Ouellet avait participé à quelques entraînements facultatifs la semaine dernière, pendant la phase 2.

Du reste, Domi (en réflexion) et Alexander Romanov (en Russie aux dernières nouvelles) manquent aussi à l’appel en ce jour 2 du camp.

Les trios à l’entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Armia

Byron-Kotkaniemi-Lehkonen

Weise-Evans-Weal

Belzile-Dauphin-Poehling-Hudon

Défenseurs

Chiarot-Folin

Mete-Petry

Brook-Juulsen

Olofsson-Fleury

Gardiens

Price

Primeau

Lindgren

McNiven

Absents

Domi

Weber *

Kulak

Ouellet

Romanov