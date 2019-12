(DAVOS, Suisse) Une équipe masculine de hockey du Canada a remporté mardi le tournoi de la Coupe Spengler disputé à Davos, en Suisse.

La Presse canadienne

L'équipe canadienne a inscrit un jeu blanc de 4 à 0 en match de finale contre le Trinec Ocelari, de la République tchèque. Le Canada a remporté chacun de ses quatre matchs du tournoi.

C'est la quatrième fois au cours des cinq dernières années que l'équipe du Canada gagne la finale de la Coupe Spengler, et la 16e fois de l'histoire. L'année dernière, elle a été vaincue en finale en tirs de barrage par l'équipe KalPa Kuopio, de Finlande.

L'équipe du Canada a aligné d'anciens joueurs professionnels, dont quatre Québécois: les attaquants David Desharnais et Éric Faille, le défenseur Maxim Noreau et le gardien de but Zachary Fucale. Elle était dirigée par un ancien joueur de la Ligue nationale (LNH), Craig MacTavish.