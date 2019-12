Mondial junior: le Canada perd le match et Alexis Lafrenière

(OSTRAVA, République tchèque) Le Canada a encaissé un cuisant revers de 6-0 contre la Russie, et il n’était pas au bout de ses peines puisqu’il a aussi perdu les services de son joueur étoile Alexis Lafrenière, qui semble s’être blessé à un genou samedi au Championnat du monde de hockey junior.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Tandis que les Canadiens tiraient de l’arrière 3-0, l’attaquant étoile âgé de 18 ans est entré en contact avec le gardien russe Amir Miftakhov alors qu’il tentait de traverser son demi-cercle, à 18 : 24 du deuxième tiers. Lafrenière a perdu légèrement son équilibre et le genou gauche du joueur originaire de Saint-Eustache a semblé se tordre.

« Nous n’avons pas de détails à donner, a dit l’entraîneur-chef du Canada, Dale Hunter, quand il a été questionné pour savoir la gravité de la blessure. Il continue à être évalué. »

Après que Lafrenière eut été rejoint par ses coéquipiers et le personnel médical d’Équipe Canada junior, la foule s’est tue.

Lafrenière, qui pourrait être le premier choix du prochain repêchage de la LNH, se tordait de douleur alors qu’il était allongé sur la surface glacée.

Il n’a pu mettre de poids sur sa jambe gauche, tandis qu’il était escorté hors de la patinoire par ses coéquipiers.

PHOTO RYAN REMIORZ, THE CANADIAN PRESS Alexander Khovanov déjoue le gardien canadien Nico Daws en première période.

Lafrenière a marqué 23 buts et amassé 70 points en seulement 32 rencontres cette saison avec l’Océanic de Rimouski, dans la LHJMQ.

Il s’était signalé avec une performance de quatre points dans la victoire de 6-4 du Canada contre les États-Unis en lever de rideau du tournoi, le 26 décembre.

« Il est un morceau important de cette équipe, mais ce n’est pas une excuse, a dit Hunter. Les Russes ont joué un bon match. Nous devons retenir la leçon et tourner la page. »

PHOTO RYAN REMIORZ, THE CANADIAN PRESS Bowen Byram se fait solidement mettre en échec par Dmitri Voronkov.

L’attaquant canadien Ty Dellandrea a admis avoir été ébranlé par la blessure de Lafrenière.

« Il est un meneur sur la glace et dans le vestiaire, a-t-il dit. Nous savons tous quel type de joueur il est. »

Nikita Alexandrov, avec un but et une passe, Alexander Khovanov, Pavel Dorofeyev, Nikita Rtischev, Yegor Sokolov et Grigory Denisenko ont tous touché la cible pour la Russie, qui a rebondi après une étonnante défaite de 4-3 encaissée le 26 décembre contre le pays hôte, la République tchèque.

Miftakhov, qui a entamé la rencontre devant le filet de la Russie en remplacement de Yaroslav Askarov, a effectué 28 arrêts et signé le jeu blanc.

C’est la première fois depuis le 27 décembre 1998 que le Canada est blanchi au Mondial junior — une séquence de 134 matchs.

Nico Daws a cédé quatre fois sur 17 tirs avant d’être remplacé par Joel Hofer. Ce dernier a conclu la rencontre avec 20 arrêts pour le Canada.

Ainsi, en plus d’avoir perdu son joueur étoile, le Canada a sans doute offert l’une de ses pires performances en 44 ans d’histoire à ce tournoi.

Le Canada, la Russie, la République tchèque, les États-Unis et l’Allemagne ont tous des fiches de 1-1 dans leur groupe. Le Canada tentera de se racheter lundi, quand il affrontera l’Allemagne.