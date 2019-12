(New York) William Nylander et Mitchell Marner ont tous les deux marqué leur deuxième but du match tôt en troisième période, aidant les Maple Leafs de Toronto à battre les Rangers de New York 6-3, vendredi soir.

Scott Charles

Associated Press

Pierre Engvall et Ilya Mikheyev ont aussi enfilé l’aiguille pour les Maple Leafs, qui ont remporté une troisième partie de suite. Frederik Andersen a effectué 19 arrêts.

Brady Skjei, Ryan Strome et Pavel Buchnevich ont répliqué pour les Rangers, qui ont perdu leurs trois dernières sorties. Alexandar Georgiev a bloqué 34 rondelles.

Nylander a touché la cible à 2 : 10 du troisième engagement, donnant les devants 4-3 aux Maple Leafs quand son tir des poignets a déjoué Georgiev.

Seulement 47 secondes plus tard, Strome a commis un revirement qui a servi la cause de Marner. L’attaquant de 22 ans a procuré une avance de deux buts à la formation torontoise grâce à son huitième filet de la campagne.