Les Islanders vont honorer John Tonelli et Butch Goring

(East Meadow) Les Islanders de New York ont annoncé qu’ils vont retirer les numéros 27 et 91 qu’ont portés John Tonelli et Butch Goring, qui ont tous deux contribué aux quatre conquêtes consécutives de la Coupe Stanley de l’équipe entre 1980 et 1983.