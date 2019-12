Ce gain a permis aux Panthers de mettre fin à une séquence de trois défaites et de se hisser au troisième rang de la section Atlantique, refoulant au passage le Canadien de Montréal jusqu’au 10 e échelon du classement général de l’Association Est.

(Sunrise) Noel Acciari a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière et il a guidé les Panthers de la Floride vers une convaincante victoire de 6-1 contre les Sénateurs d’Ottawa, lundi soir.

Paul Gereffi

Associated Press

Ce gain a permis aux Panthers de mettre fin à une séquence de trois défaites et de se hisser au troisième rang de la section Atlantique, refoulant au passage le Canadien de Montréal jusqu’au 10e échelon du classement général de l’Association Est.

PHOTO WILFREDO LEE, AP Noel Acciari (55) et Vincent Trocheck (21)

Les Panthers totalisent 37 points en 33 parties, un de plus que le Canadien qui a disputé le même nombre de matchs.

Aleksander Barkov, Mike Matheson et Dominic Toninato ont également trouvé le fond du filet pour les Panthers pendant que le gardien Sergei Bobrovsky, qui amorçait un sixième match d’affilée, a bloqué 29 rondelles.

Jonathan Huberdeau a ajouté quatre mentions d’aide, ce qui lui a permis d’atteindre le plateau des 400 points en carrière en 500 matchs dans la LNH.

Artem Anisimov a inscrit le seul but des Sénateurs, victimes d’un huitième revers à leurs 11 dernières rencontres. Anders Nilsson a réalisé 25 arrêts.

Les Panthers ont pris le contrôle du match en marquant cinq buts pendant la période médiane.

Acciari a porté la marque 2-0 quand il a accepté une passe de Huberdeau à la gauche de la zone réservée au gardien et logé la rondelle dans un filet désert à 1 : 18, pour son premier match de plus d’un but en carrière.

Les Sénateurs ont coupé l’avance de moitié seulement 47 secondes plus tard, mais Barkov a redonné une avance de deux buts aux Panthers à 5 : 41 lors d’un avantage numérique. Ce but permettait aux Panthers de mettre fin à une disette de 0-en-10 lorsque l’adversaire avait un joueur au cachot.

Acciari a complété son tour du chapeau en sautant sur le retour d’un tir, à 10 : 33.