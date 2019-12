(Newark) Les Devils du New Jersey ont congédié leur entraîneur-chef John Hynes, mardi, à la suite de leur piètre début de saison.

La Presse canadienne

Le directeur général Ray Shero a fait part de sa décision environ 20 minutes avant que Hynes ne rencontre les journalistes en prévision du match de mardi contre les Golden Knights de Vegas, au Prudential Center.

Du même souffle, Shero a annoncé que le Québécois Alain Nasreddine avait été nommé entraîneur-chef par intérim, et que Peter Horachek sera l’un de ses adjoints.

Hynes termine donc son séjour à la barre des Devils avec une fiche de 150-159-45, et il a mené ses hommes à leur première participation aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley en six ans, en 2018.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Alain Nasreddine

Hynes occupe également le deuxième rang de l’histoire des Devils aux chapitres des matchs dirigés (354), des victoires et des points (345).

Jacques Lemaire est le meneur pour les matchs dirigés (509), les victoires (276) et les points (619) dans l’histoire des Devils.

« John a joué un rôle intégral dans le développement de cette équipe en établissant des assises pour notre avenir, et nous sommes reconnaissants face à son engagement, à sa passion et à son éthique de travail inégalée », a déclaré Shero dans un communiqué de presse.

« John est un leader respecté, un développeur de talent et un ami, ce qui rend cette décision difficile. Nous sommes une équipe qui accorde de l’importance et qui se fait une fierté d’assumer ses responsabilités face aux résultats que nous produisons. »

« Sur le plan collectif, nous sommes déçus de nos performances sur la glace, et nous croyons que des changements sont nécessaires, à commencer par notre entraîneur-chef, a ajouté Shero. J’ai été constant dans mon désir de bâtir quelque chose ici, au New Jersey, qui impose le respect des équipes de la ligue et qui engendre de la fierté chez nos fans. Ce n’est pas la direction vers laquelle nous allons et il était devenu inacceptable, pour moi, de tolérer quoi que ce soit d’inférieur. »

Shero devait rencontrer les journalistes avant le match.

Nasreddine a disputé 15 saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Oilers d’Edmonton, les Panthers de la Floride, le Canadien de Montréal, les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh.

Avant d’être nommé entraîneur adjoint des Devils le 17 juin 2015, Nasreddine a occupé pendant un peu moins de cinq ans le poste d’adjoint derrière le banc des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine de hockey.

Avant le match de mardi, les Devils occupaient le 15e rang de l’Association Est, et le 30e dans le circuit Bettman.