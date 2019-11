(Buffalo) L’infirmerie continue de se remplir chez les Sabres de Buffalo, après qu’ils aient annoncé que leur défenseur Rasmus Dahlin souffre d’une commotion cérébrale et qu’il sera à l’écart du jeu pour une période indéterminée.

Associated Press

Le défenseur étoile s’est blessé lorsqu’il a reçu un coup de coude au visage du défenseur du Lightning de Tampa Bay Erik Cernak dans un revers de 5-2 des Sabres lundi soir. Cernak n’a pas été puni immédiatement pour son geste, mais il a écopé d’une suspension de deux matchs de la LNH.

En plus de Dahlin, les Sabres sont privés de cinq joueurs réguliers, alors qu’ils se préparent à affronter les Flames de Calgary mercredi soir.

La formation de l’État de New York a aussi annoncé que l’attaquant Vladimir Sobotka est passé sous le bistouri pour réparer une blessure au genou droit et qu’en conséquence il sera à l’écart du jeu pour une période indéterminée.

Les Sabres et leur équipe médicale ont indiqué que l’intervention chirurgicale était la meilleure option pour Sobotka, qui récupère toujours d’une blessure à une hanche subie lors d’un match contre le Lightning en Suède le 8 novembre.

Le vétéran de 11 saisons dans la LNH dispute sa deuxième campagne avec les Sabres, et il a marqué un but en plus d’avoir amassé deux mentions d’aide en 16 rencontres.