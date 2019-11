L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Mike Babcock, s’est fait montrer la porte de l’équipe après un début de saison en deçà des attentes.

Raphael Pirro

La Presse

La décision a été prise par le président des Leafs, Brendan Shanahan, et l’annonce a été faite sur le compte Twitter officiel de l’équipe vers 16h30 mercredi.

C’est Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Marlies de Toronto, qui prendra la relève.

«Au cours de certains moments des cinq dernières saisons, Mike a joué un rôle de premier plan dans le changement de cap de notre franchise», a indiqué Shanahan par voie de communiqué.

«L’éthique de travail infatigable de Mike Babcock a mis notre organisation dans une meilleure position et nous sommes extrêmement reconnaissants des fondations qu’il nous a aidé à mettre en place», a-t-il ajouté.

En quatre saisons complètes, il n’a jamais dépassé le premier tour des séries éliminatoires. Les Maple Leafs sont actuellement dans une séquence de six défaites.

Sheldon Keefe est l'un des entraîneurs les plus en vue de la Ligue américaine, et plusieurs le voyaient faire le saut dans la Ligue nationale tôt ou tard. Il a remporté la Coupe Calder il y a deux ans.

«Un excellent entraîneur qui ne l'avait pas facile»

PC D. J. Smith

L'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa, D. J. Smith, a été l'adjoint de Mike Babcock pendant quatre saisons, de 2015 à 2019, chez les Maple Leafs de Toronto. Lors de son point de presse qui précédait le match Sénateurs-Canadien, mercredi au Centre Bell, Smith a réagi à la nouvelle du congédiement de Babcock.

«Il m'a donné ma chance dans la Ligue nationale et m'a montré la ligue au quotidien. Ce n'est pas une période facile pour lui et sa famille et j'ai de la sympathie pour lui.»

Il a hésité quand on lui a demandé s'il était surpris par la nouvelle.

«Je ne sais pas quoi dire. C'est un excellent entraîneur qui ne l'avait pas facile dernièrement. Je sais qu'il se serait battu et qu'il aurait fini par replacer les choses avec le temps. C'est une grande organisation qui prend les décisions qu'elle juge bonnes. Tout ce que je peux faire, c'est d'être là pour Mike s'il m'appelle.

«C'était une expérience enrichissante, car j'ai pu constater à quel point il travaille fort, il respecte le hockey et travaille fort tous les soirs. Il ne prend jamais de raccourcis, ne tient rien pour acquis et te le rappelle tous les jours.»

Smith connaît également bien Sheldon Keefe, qui succède à Babcock. Depuis 2015, Keefe était l'entraîneur-chef des Marlies de Toronto, le club-école des Leafs.

«J'ai très peu travaillé avec Sheldon, mais on était cochambreurs quand j'étais capitaine à Hershey [dans la Ligue américaine]. C'est un très bon gars, un homme de hockey intelligent. Il a prouvé chez les Marlies qu'il méritait sa chance. C'est un des meilleurs jeunes entraîneurs. Il a tout fait dans la LAH. Ses joueurs qui ont été rappelés étaient très bons pour appliquer les détails. C'est une très mauvaise nouvelle, mais ça permettra à un jeune homme d'obtenir sa chance.»