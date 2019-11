PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’attaquant des Capitals de Washington Garnet Hathaway a été suspendu pour trois matchs sans salaire par la LNH, mercredi.

La Presse canadienne

Hathaway a été réprimandé pour avoir craché au visage du défenseur des Ducks d’Anaheim Erik Gudbranson pendant une rencontre lundi soir, a précisé la ligue.

L’incident s’est produit à 19:26 du deuxième tiers, et Hathaway a été expulsé de la rencontre pour son geste.

Hathaway a déclaré qu’il regrettait son geste et a dit qu’il avait perdu son sang-froid. Il ratera les rencontres des Caps contre les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver et les Panthers de la Floride.

Le hockeyeur âgé de 27 ans a tiré son épingle du jeu depuis qu’il a accepté l’offre des Capitals en juillet. Cependant, puisque les Capitals ont peu de marge de manœuvre sous le plafond salarial en raison des nombreuses blessures et de sa suspension, ils devront inscrire le nom de Nic Dowd sur la liste des blessés et celui de l’ailier Carl Hagelin sur la liste des blessés à long terme. Ils ont aussi rappelé deux joueurs de leur club-école, en vue de leur match de mercredi soir contre les Rangers à New York.

En vertu de la convention collective, Hathaway sera soulagé de 24 193,53 $US. Ce montant sera versé au Fonds d’aide d’urgence des joueurs de la LNH.