(Glendale) Le Canadien de Montréal a profité de buts marqués tôt lors de chaque période pour commencer un voyage de trois parties du bon pied en battant les Coyotes de l’Arizona 4-1, mercredi.

La Presse canadienne

Brendan Gallagher a donné le ton au match en touchant la cible après 22 secondes de jeu. À son 500e match dans la LNH, Gallagher a inscrit un 157e but dans LNH et a amassé un 302e point en poussant une rondelle libre sous la jambière du gardien Antti Raanta.

Gallagher est le 62e joueur à disputer 500 matchs avec le Canadien.

Shea Weber a amassé un but et une aide, tandis que Nick Cousins et Jonathan Drouin ont aussi touché la cible pour le Canadien (6-4-2). Carey Price a effectué 33 arrêts, portant son dossier en carrière face aux Coyotes à 12-1.

Jakob Chychrun a été l’unique buteur des Coyotes (7-4-1), qui représentaient l’une des équipes de l’heure dans la LNH avec une fiche de 7-1-1 à leurs neuf dernières sorties. Raanta a stoppé 32 lancers.

Weber a imité Gallagher en creusant l’écart après 24 secondes de jeu en deuxième période. Il a pu tirer dans un filet ouvert puisque Raanta n’était pas en mesure de revenir devant sa cage après avoir perdu la lame de son patin droit sur un déplacement latéral quelques secondes plus tôt.

Cousins a ensuite porté la marque à 3-0 en faveur des visiteurs, faisant bouger les cordages contre son ancienne équipe après 1 : 17 de jeu en troisième période. Il a profité d’une remise parfaite de Nick Suzuki après un retour pour déjouer Raanta.

Chychrun a relancé les Coyotes 3 : 30 plus tard, mais Drouin a porté le coup de grâce avec 8 : 57 à faire. Drouin a inscrit son sixième but de la campagne après que Raanta eut été incapable de maîtriser un tir de Joel Armia lors d’une attaque à deux contre un du Tricolore.

Les Coyotes avaient gagné leurs deux derniers matchs après avoir effacé des déficits de deux buts. Cette fois, le Canadien a réussi à leur fermer la porte.

La troupe de Claude Julien a écoulé avec succès trois punitions. Elle occupait le 30e rang de la LNH avant les matchs de mercredi avec une efficacité de 68,6 % en infériorité numérique.

Le Canadien effectuera le deuxième arrêt de son voyage de trois en rendant visite aux Golden Knights de Vegas, jeudi.