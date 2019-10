Sidney Crosby (87) bataille pour la rondelle contre Ivan Provorov (9) et Claude Giroux (28)

Les Flyers subissent une dégelée aux mains de Crosby et des Penguins

(Pittsburgh) Sidney Crosby a récolté un but et deux passes, mardi, aidant les Penguins de Pittsburgh à l’emporter 7-1 contre les Flyers de Philadelphie.

La Presse canadienne

Crosby a complété la poussée de quatre buts sans réplique des siens au premier vingt, marquant à 14 : 02. Il a obtenu son cinquième but avec un tir des poignets dans le haut du filet, d’un angle qui allait vite se fermer.

Dominik Simon et Dominik Kahun ont également fourni un but et deux mentions d’aide.

Justin Schultz, Jared McCann, Jake Guentzel et Zach Aston-Reese ont été les autres buteurs des Penguins, qui ont pu compter sur 29 arrêts de Matt Murray.

Oskar Lindblom a signé l’unique but des Flyers. Brian Elliott a permis six filets en 28 tirs, puis Carter Hart a stoppé 10 rondelles sur 11.