Il y avait deux grandes questions au sujet de la formation du Canadien de Montréal pour le match de jeudi soir contre les Sharks de San Jose.

Jean-François Tremblay

La Presse

La première, est-ce que Tomas Tatar sera à son poste ? L’attaquant avait quitté la séance d’entraînement mercredi, visiblement mal en point. Depuis, le mystère planait.

« Il devrait jouer, a dit Claude Julien. Il a patiné un peu ce matin et il se sent bien. Je ne vois pas de problème. Mais on ne va pas le confirmer tout de suite pour s’assurer que tout est beau. »

La deuxième question, est-ce que Joel Armia sera de retour après deux matchs d’absence pour une blessure au bas du corps ?

« Armia se sent bien. Il y a de grosses chances qu’il soit lui aussi dans la formation. »

Si Tatar est dans la formation, il jouera logiquement à la gauche de Phillip Danault et de Brendan Gallagher. Armia, lui, se retrouverait à la droite de Jonathan Drouin et de Max Domi. Ainsi, les six attaquants les plus productifs du Canadien cette saison composeraient les deux premiers trios.

Ce trio Drouin-Domi-Armia intrigue, puisqu’on ne l’a que très rarement vu la saison dernière et à peu près jamais cette saison. Claude Julien était tout aussi curieux de voir ce que la combinaison pourrait créer comme étincelle.

« On veut donner un essai à ce trio. Ça nous donne un trio de vétérans qui peuvent contrer les meilleurs trios des autres équipes aussi. Armia a un bon début de saison, il est fort, il est bon le long des rampes. Ça va donner une autre dimension à ce trio avec les deux autres joueurs qui sont de bons fabricants de jeux. »

Ce choix signifie aussi que Drouin et Domi se retrouvent officiellement. Qu’est-ce que Claude Julien espère voir de « mieux » du duo qu’il a choisi de séparer depuis le début de la saison ?

« Je n’aime pas la question parce que je ne suis pas prêt à dire qu’ils étaient mauvais. Drouin joue du bon hockey (3 buts et 5 aides en 9 matchs), Domi a un point par match (3 buts et 6 aides en 9 matchs), on ajoute Armia à la droite (4 buts et 1 aide en 7 matchs). On espère que ces trois joueurs peuvent nous donner un bon trio pour contrer les adversaires. »

Par ailleurs, Jordan Weal, Christian Folin et Mike Reilly ont fait des heures supplémentaires à l’entraînement facultatif de jeudi matin. Si tout le monde est en santé jeudi soir, ils devraient donc être rayés de la formation.

La formation attendue du Canadien

Tatar – Danault – Gallagher

Drouin – Domi – Armia

Lehkonen – Kotkaniemi – Byron

Cousins – Thompson – Suzuki

Mete – Weber

Kulak – Petry

Chiarot – Fleury