(Los Angeles) Alex Iafallo a joué les héros en dénouant l’impasse alors qu’il restait 59 secondes à faire à la rencontre et les Kings de Los Angeles sont venus de l’arrière après avoir bousillé une avance de trois points en troisième période pour finalement l’emporter 7-4 face aux Predators de Nashville, samedi soir.

Associated Press

Iafallo a bondi sur le retour de lancer de Dustin Brown pour donner la victoire aux siens. Brown et Drew Doughty ont par la suite marqué des buts dans un filet désert à sept secondes d’intervalle en fin de rencontre pour permettre aux Kings de mettre la main sur la 1000e victoire à domicile de leur histoire.

Ilya Kovalchuk et Michael Amadio ont tous les deux inscrit un but et une aide tandis que les Kings ont enfilé quatre buts consécutifs lors des 40 premières minutes de jeu. Le capitaine Anze Kopitar et Kyle Clifford ont également touché la cible lors de cette séquence.

Viktor Arvidsson, Matt Duchene et Colton Scissons ont joué les trouble-fêtes en marquant trois buts dans les 12 premières minutes de jeu au troisième tiers.

Mikael Granlund a également trouvé le fond du filet, tandis que Ryan Ellis et Ryan Johansen ont récolté deux mentions d’aide chacun.

Jack Campbell a réalisé 28 arrêts pour les Kings, tandis que son vis-à-vis, Juuse Saros a repoussé 30 lancers du côté des Predators.