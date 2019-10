(Ottawa) Mika Zibanejad a réussi le troisième tour du chapeau de sa carrière en plus de récolter une aide et les Rangers de New York ont défait les Sénateurs d’Ottawa 4-1, samedi.

La Presse canadienne

Zibanejad, un ancien des Sénateurs, est devenu le deuxième joueur dans l’histoire des Rangers à accumuler un total de huit points à ses deux premiers matchs de la saison.

Artemi Panarin a aussi touché la cible pour les Rangers, tandis qu’Alexandar Georgiev a stoppé 31 tirs à son premier départ de la saison.

Brady Tkachuk a été l’unique buteur des Sénateurs. Craig Anderson a effectué 26 arrêts.

Les Sénateurs ont accordé neuf buts à leurs deux premiers matchs de la nouvelle campagne.

Avant la rencontre, les Sénateurs ont annoncé qu’ils allaient retirer le chandail numéro 4 de Chris Phillips le 18 février. Phillips a disputé 1179 matchs dans l’uniforme des Sénateurs, le plus haut total dans l’histoire de l’équipe.