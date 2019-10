(Calgary) Les Flames de Calgary ont accordé une prolongation de contrat de plusieurs saisons au directeur général Brad Treliving.

La Presse canadienne

Les Flames en ont fait l’annonce par voie de communiqué, à quelques heures de leur match d’ouverture contre l’Avalanche du Colorado.

Treliving s’est joint à l’organisation des Flames le 28 avril 2014 et il entame sa sixième saison à titre de directeur général de l’équipe.

L’an dernier, les Flames ont amassé 107 points, le deuxième plus fort total de leur histoire, et ont terminé au sommet du classement de l’Association Ouest avec un dossier de 50-25-7.

Depuis son arrivée au poste, les Flames ont participé aux séries éliminatoires en trois occasions, accédant au deuxième tour en 2014-2015. Avec Treliving à la barre, les Flames affichent un dossier global de 212-163-35, pour un total de 459 points, ce qui équivaut à un taux d’efficacité de ,560.

Avant de se joindre aux Flames, Treliving avait occupé les fonctions de vice-président des opérations hockey et adjoint au directeur général avec les Coyotes de Phoenix pendant sept saisons. Auparavant, il avait été président de la Ligue centrale de hockey pendant sept saisons.

« Au cours des cinq dernières saisons, Brad a fait de l’excellent travail afin de bâtir une équipe sur la glace et à l’extérieur de la patinoire », a déclaré le président-directeur général John Bean.

« La continuité est importante à cette position. Brad a mérité la confiance et le respect de notre groupe de propriétaires et de nos partisans. Nous sommes anxieux de poursuivre, ensemble, le travail pour en arriver à notre but ultime : une autre coupe Stanley pour la ville de Calgary. »

Treliving a joué pendant cinq saisons au hockey professionnel, entre 1990 et 1995 dans la Ligue internationale, la Ligue américaine et la Ligue de la côte Est.