(Winnipeg) Patrik Laine a signé un nouveau contrat avec les Jets de Winnipeg, selon les informations rapportées par plusieurs médias.

La Presse canadienne

Le joueur autonome avec compensation et les Jets auraient conclu une entente de deux ans d’une valeur de 13,5 millions US. Cette entente survient une semaine avant l’ouverture de la saison des Jets contre les Devils au New Jersey.

Le valeur moyenne du contrat s’élève à 6,75 millions US.

Laine, âgé de 21 ans, totalise 110 buts et 184 points en 237 matchs en carrière en saison régulière. Il a ajouté 16 points (huit buts, huit mentions d’aide) en 23 matchs éliminatoires.

Laine a inscrit 36 buts à sa saison recrue avant d’en ajouter 44 en 2017-18, mais il a été limité à 30 la saison dernière, ce qui s’est révélé suffisant pour terminer au troisième rang de l’équipe derrière l’ailier droit Mark Scheifele (38) et l’attaquant Kyle Connor (34), toujours sans contrat.

Les Jets ont disputé la finale de l’Association Ouest il y a deux ans, mais ils ont été éliminés dès la première ronde la saison dernière face aux éventuels champions, les Blues de St. Louis.

Laine était l’un des joueurs autonomes avec compensation les plus convoités sur le marché le 1er juillet — une liste qui incluait Mitch Marner des Maple Leafs de Toronto, Brayden Point du Lightning de Tampa Bay, Mikko Rantanen de l’Avalanche du Colorado et Matthew Tkachuk des Flames de Calgary.

Le Canadien de Montréal a déposé une offre hostile pour tenter de mettre sous contrat le centre Sebastian Aho des Hurricanes à l’ouverture du marché le 1er juillet, mais l’équipe de la Caroline a égalé l’offre de cinq ans d’une valeur de 42,27 millions.