(Calgary) Les Flames de Calgary ont fait signer un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant de 18 ans Jakob Pelletier, lundi soir.

La Presse canadienne

Les Flames en ont fait l’annonce quelques heures après avoir retourné Pelletier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Wildcats de Moncton.

Pelletier a été sélectionné en première ronde par les Flames (26e au total) lors du dernier repêchage de la LNH, en juin.

L’attaquant de cinq pieds 10 pouces et 170 livres a récolté 39 buts et 50 mentions d’aide en 65 parties avec les Wildcats, la saison dernière. Il a ajouté deux buts et une assistance en sept matchs éliminatoires.

Le salaire annuel maximal des contrats d’entrée est de 925 000 $ US jusqu’en 2022, sous l’actuelle convention collective.