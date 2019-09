Carey Price et Cayden Primeau vont se partager le travail devant le filet du Canadien, lundi soir au Centre Bell.

Richard Labbé

La Presse

Dans le cadre de ce premier match du calendrier préparatoire, c’est Price qui se chargera de la première moitié de cette rencontre face aux Devils du New Jersey. Primeau sera devant le filet montréalais pour la deuxième portion de la rencontre.

« On veut tous gagner des matchs mais on est aussi ici pour évaluer des joueurs », a tenu à rappeler l’entraîneur Claude Julien lundi matin à Brossard.

Ainsi, le premier trio de Max Domi, Jonathan Drouin et Artturi Lehkonen demeure pour l’instant inchangé. Juste derrière, c’est un deuxième trio composé de Nick Suzuki, Charles Hudon à gauche et Jordan Weal à droite qui va patiner contre les Devils.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Drouin, Artturi Lehkonen et Max Domi

Weal, acquis en février des Coyotes de l’Arizona en retour de l’attaquant québécois Michael Chaput, aura toutes les occasions de cimenter sa place avec l’équipe au cours des prochains jours s’il faut en croire Claude Julien.

« Il a bien joué l’an passé et c’est un joueur qu’on peut placer à différentes positions, a dit le coach. C’est ce que j’aime de lui, et je serais très déçu s’il n’avait pas une place avec notre équipe cette saison. »

Hudon, lui, part probablement d’un peu plus loin, et il en est très conscient.

« Il n’y a pas beaucoup de monde autour de l’aréna qui me voit dans la formation pour le premier match de la saison, a-t-il admis ce matin à Brossard. Ça me donne plus de motivation, plus de focus pour le match de ce soir. »

On a aussi demandé à Charles Hudon ce qu’il aimerait faire de différent cette saison, et la réponse n’a pas été bien compliquée : « Jouer ».

Rappelons aussi que les Devils vont s’amener au Centre Bell sans quelques noms de renom, dont un certain P.K. Subban. Jack Hughes, le premier choix au total lors du dernier repêchage, ne sera pas présent lui non plus.

La formation du Canadien à l’entraînement

Drouin-Domi-Lehkonen

Hudon-Suzuki-Weal

Cousins-Thompson-Weise

Varone-Evans-Barber

Mete-Weber

Kulak-Brook

Ouellet-Fleury

Price

Primeau