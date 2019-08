Derick Brassard (19) a récolté 14 buts et neuf aides en 70 parties l'année dernière.

Derick Brassard signe un contrat d’un an avec les Islanders

Les Islanders de New York ont accordé un contrat d’une saison à l’attaquant Derick Brassard, qui était joueur autonome sans compensation.

La Presse canadienne

Selon le Newsday, Brassard touchera un salaire de 1,2 million US.

Âgé de 31 ans, Brassard a accumulé 176 buts et 275 aides en 786 matchs dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, les Penguins de Pittsburgh, les Panthers de la Floride et l’Avalanche du Colorado. Choix de premier tour des Blue Jackets en 2006, sixième au total, Brassard a ajouté 60 points en 99 matchs en séries éliminatoires.

La saison dernière, il a récolté 14 buts et neuf aides en 70 parties. Il a disputé 40 matchs avec les Penguins avant d’être échangé aux Panthers le 1er février. Il a ensuite été échangé par les Panthers à l’Avalanche le 25 février.

Natif de Hull, Brassard a représenté le Canada au Championnat du monde de hockey en 2016. Il a dominé l’équipe avec 11 points et a aidé le Canada à gagner l’or.