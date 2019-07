L'état de la LHJMQ

« On va voir ce qui va se passer avec les joueurs qui regardent du côté des États-Unis. On a des développements en cours avec des joueurs qui ont accepté de se présenter au camp, de rencontrer les organisations. On verra la direction que ça va prendre et après, on pourra avoir une meilleure photo de la réalité. »

« Ces commentaires ont été faits dans les semaines avant la sélection, quand les équipes font leurs dernières entrevues. C'est là qu'il y a des discussions au sujet de ce que les joueurs vont faire. Le point a été soulevé publiquement et à l'interne. [...] C'est sûr que si on avait pris la décision dans la première semaine de juin quand on était aux assises à Québec, probablement qu'on aurait pris une décision drastique. Aujourd'hui, on doit prendre le temps de réfléchir à ça. »

« Ce n'est pas justifié de critiquer l'aspect éducation. On a des chiffres à l'appui qui montrent que c'est possible d'allier études et hockey. »

« Plus de 90 % des joueurs des universités proviennent du hockey junior canadien. C'est une très bonne ligue. [...] Personne ne lève la main pour dire qu'il faudrait qu'on retourne au hockey universitaire. Je ne sais pas si ça va arriver, mais on est prêts à collaborer avec eux. On est très ouverts à ça. Ce serait effectivement une belle opportunité pour nos joueurs qui bénéficient d'une bourse d'études. »

« Ce sont des éléments importants pour démontrer que le volet scolaire a une importance capitale. La Ligue a pris le temps de regarder ça pour donner un bon encadrement. C'est sûr que ce n'est pas facile. On donne un coffre d'outils, mais le joueur doit l'utiliser à bon escient. Si un jeune avait 62 au secondaire, on ne peut pas faire la promesse aux parents que ça va monter à 80. Il va être encadré, un conseiller pédagogique, un tuteur, un horaire adapté à ses capacités. On va y mettre l'encadrement nécessaire, mais il faut que le joueur se discipline. »

« Leur fils s'en va demeurer chez M. et M me MacKinnon au Cap-Breton, raconte Courteau. Admettons qu'on le paie au salaire minimum. Il paie sa pension, une partie de ses assurances, ses frais scolaires, tout ça. Un jour, M. et M me MacKinnon appellent les parents pour leur dire que leur fils n'a pas payé la pension. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il a amené sa blonde à l'hôtel, son char a brisé. Peu importe. Il a ces petits problèmes-là à 17 ans. À 18 ans, il va rencontrer l'équipe et leur dit : "L'école, oublie ça. Je gagne ma vie à jouer au hockey." Ensuite, il annonce qu'avec d'autres joueurs, ils vont rester en appartement avec leurs blondes. Les parents vont faire quoi ? Il va décider ça parce qu'il a un travail qui le lui permet.

« On ne veut pas ajouter une pression additionnelle. Tu pars de chez vous, tu arrives au Cap-Breton, tu es considéré comme salarié et tu as des responsabilités ? Dans le moment, toutes ses dépenses sont payées, et en plus, on lui donne de l'argent de poche. »

Courteau poursuit avec des cas de figure. Comment gérer l'équilibre entre les joueurs si les commanditaires s'en mêlent ? Comment empêcher une équipe de simplement congédier un joueur s'ils ont un lien employé-employeur ?

« Ça déferait toute la structure, l'origine du pourquoi la LHJMQ a été créée. Je ne dis pas qu'on est parfaits, mais quand un problème survient, on le règle. »

La Ligue a d'ailleurs instauré des standards minimums que chaque équipe s'engage à respecter. Il ne nie pas qu'il y ait parfois quelques disparités, notamment sur la qualité des hôtels ou la durée des voyages (certaines équipes voyagent le jour d'un match pour réduire les coûts).

Parmi ceux qui ont manifesté leur appui en faveur de l'action collective, il y a Enrico Ciccone, dans une entrevue avec TVA Nouvelles. C'est une voix qui porte, de par son statut : ancien joueur de la LHJMQ lui-même, puis agent de jeunes joueurs, analyste dans les médias et aujourd'hui député libéral de Marquette. Il a aussi été nommé à des comités par Courteau, notamment le très médiatisé comité sur la violence gratuite au hockey junior.

Ciccone a brisé les rangs de son parti, qui est celui qui avait changé les dispositions de la Loi sur les normes du travail sous le règne de Philippe Couillard. Il explique en substance qu'à son avis, les joueurs sont des travailleurs, puisqu'ils contribuent à rapporter de l'argent dans les coffres de la LHJMQ et de ses équipes.

« Il a son opinion et je la respecte. Il a joué dans la LHJMQ, il a été un agent, il a été impliqué. Je la respecte, mais je ne la partage pas. Si aujourd'hui il est ce qu'il est devenu, pour moi, en toute modestie, il doit beaucoup au hockey junior. C'est là qu'il a commencé à avoir une vie qui l'a amené à jouer dans la LNH, à être un agent, à être dans les médias. Il a un talent naturel, mais il a quand même eu une base. À 17 ans, il savait déjà ce qu'il voulait, il s'exprimait bien, je ne suis pas surpris de ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est un ancien joueur que je respecte beaucoup. Quand il était agent, jamais il n'a fait de chantage, du genre "si mon gars n'a pas ce bonbon-là, il s'en va dans les collèges américains". Jamais. J'ai beaucoup de respect pour lui, je n'ai aucun problème avec ça. »

Gilles Courteau sur...

Les initiations

L'histoire a fait grand bruit : Yaroslav Alexeyev a raconté à un média sportif russe, le Sport Express, avoir été témoin d'initiations dégradantes chez le Phoenix de Sherbrooke. Le principal intéressé dit avoir été mal cité, ce que dément le journaliste à l'origine de l'article. Le directeur général du Phoenix, Jocelyn Thibault, a immédiatement enquêté et remis un rapport disculpatoire à la Ligue. Mais Courteau veut en arriver à sa propre conclusion. « Quand le dossier de Sherbrooke est arrivé, j'ai dit qu'on prenait ça très au sérieux et qu'on procéderait à une enquête. C'est le cas. Ils vont me revenir avec une conclusion et des recommandations. Ce n'est pas le Phoenix qui mène l'enquête, c'est la Ligue. Jocelyn nous a transmis son rapport, mais j'ai décidé d'aller plus loin que ça. » Si les faits allégués s'avèrent exacts, il y aura une sanction, mais il n'est pas question de suspendre l'équipe pour une saison, comme ç'avait été le cas pour les Redmen de McGill. « C'est impossible d'annuler une saison. Ce n'est pas l'objectif non plus. C'est un peu comme avec la politique antidopage. L'objectif n'est pas de bannir le joueur, c'est l'éducation. La LHJMQ est une grande famille. Ma femme et moi, on a deux enfants. Quand il arrivait quelque chose, je ne bannissais pas un enfant de chez nous. »

Québecor, propriétaire de deux équipes

En 2015, la LHJMQ a modifié ses règles pour permettre à Québecor de posséder deux équipes, l'Armada et les Remparts. À l'époque, Courteau voulait s'assurer qu'en cas d'un retour des Nordiques, il n'y ait pas deux propriétaires d'équipe à se partager le Centre Vidéotron. C'était à ses yeux une situation intenable. Il a toutefois été établi que les portes seraient étanches entre les deux équipes, notamment sur le plan des transactions. Quatre ans plus tard, Courteau songe à assouplir les règles du jeu. « Est-ce qu'on peut revoir la réglementation ? La réponse est oui. Pas nécessairement pour l'ouvrir au grand complet. Les gens ont vu comment les équipes opéraient. Ils ont vu aussi ce que cette réglementation apportait comme embûches. Prenons un cas où les Voltigeurs ont obtenu un choix de deuxième tour des Remparts, puis ils parlent avec l'Armada. Ils n'ont pas le droit de leur échanger ce choix. Même par intermédiaire, c'est défendu, aucun joueur ou choix de repêchage ne peut jamais passer de l'un à l'autre. On peut regarder cette situation pour voir ce qu'on peut faire pour assouplir la réglementation. Québecor a fait ses preuves, mais aussi selon les expériences vécues par les autres clubs. C'est un dossier qu'on va amener au comité d'orientation hockey et, ensuite, on va le soumettre au bureau des gouverneurs. »

Le nouvel aréna à Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières est en ce moment en train de se doter d'un nouveau Colisée, un projet de 4390 places au coût de 56 millions de dollars. L'amphithéâtre sera ouvert au public à l'automne 2020, mais il n'a pour l'instant aucun locataire permanent. La LHJMQ souhaiterait-elle ressusciter les Draveurs ? « J'ai été très clair avec le maire de Trois-Rivières et Marc-André Bergeron, qui est chargé de projet. Il n'y a pas de possibilité d'expansion et il n'y a aucune franchise à vendre. Je ne peux pas créer de faux espoirs. » Il rappelle aussi qu'une nouvelle équipe en Mauricie devrait négocier une compensation financière avec les Cataractes de Shawinigan.