Alex Galchenyuk : un an et puis s'en va

La transaction n'est pas simple à analyser. Le dossier Kessel constituait une patate chaude pour les Penguins ; une transaction avec le Wild avait avorté, et toute la LNH savait que l'union entre le joueur et l'organisation était désormais invivable. En ce sens, Jim Rutherford négociait dans une position semblable à celle de Marc Bergevin l'an dernier, quand il tentait d'échanger Max Pacioretty. Kessel en est à une quatrième organisation dans la LNH, et ça s'est terminé en queue de poisson avec ses trois premiers employeurs.

Mais malgré tous les problèmes qui semblent le suivre, Kessel demeure un des attaquants les plus productifs de la LNH, lui qui vient de réussir des saisons de 70, 92 et 82 points. « Malgré tout ce qui se dit à son sujet, il a deux Coupes Stanley », a rappelé Chayka, en conférence téléphonique hier.

Cela dit, s'il est employé à l'aile, Galchenyuk pourrait avoir Evgeni Malkin ou Sidney Crosby comme centre. À 25 ans, et à un an de la fin de son contrat, voilà un développement positif pour lui !

En 72 matchs avec les Coyotes, Galchenyuk a inscrit 19 buts et 22 passes pour 41 points. L'équipe a été au coeur de la lutte pour une place en séries, ratant sa qualification de quatre points. Et l'Américain a été incapable d'être productif pendant la séquence cruciale. À compter du 1 er mars, il a été limité à cinq points en 18 matchs.

« Je ne veux même pas imaginer ce que coûterait un attaquant comme lui sur le marché des joueurs autonomes. Ce serait un contrat beaucoup plus cher et beaucoup plus long. »

« On trouve donc que c'est une excellente entente. On le veut pour plus d'un an. La durée du contrat nous convenait. »

Difficile de contredire Chayka sur ce point. On aura la réponse dans les prochains jours, mais les rares attaquants disponibles qui possèdent le talent de Kessel (essentiellement Artemi Panarin et Matt Duchene) obtiendront assurément des ententes plus lucratives, et fort probablement à plus long terme. Kessel n'est certes plus une jeunesse (il aura 32 ans en octobre), mais sa production demeure constante et il n'a pas raté de match lors des neuf dernières saisons.

Avec Kessel et Carl Soderberg, Chayka a donc préféré le marché des transactions à celui des joueurs autonomes, afin d'ajouter de l'expérience à un groupe d'avants relativement jeune. Il sera intéressant de voir si d'autres DG tenteront cette approche, devant un marché qui s'annonce favorable aux joueurs.