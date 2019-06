Matthew Peca dans un tourbillon

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses, d'autres que l'on doit arranger comme équipe, a dit Peca après avoir partagé la glace avec le pilote de Formule 1 Lance Stroll. On doit profiter de nos expériences et revenir plus forts. Même chose pour moi, j'ai vécu des choses que je n'avais pas vécues même quand je jouais dans la Ligue américaine. »

C'est difficile de trouver quelque chose à redire contre Peca l'homme. Parfaitement bilingue, éminemment sympathique, diplômé de l'Université Quinnipiac, au Connecticut. Il a aussi gagné le prix des fans pour le meilleur talent caché de la LNH, à titre de virtuose du piano.

Sauf que dans la formation du Canadien, il a perdu sa place. D'abord contre des joueurs rappelés de la Ligue américaine, les Michael Chaput et Kenny Agostino, puis des joueurs acquis par transactions, les Jordan Weal et Nate Thompson.

Compétition

Ces deux derniers cas sont les plus intéressants. Claude Julien et la direction du Canadien ont tellement aimé leurs contributions qu'ils leur ont offert des contrats avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Bergevin a agi très vite, surtout dans le cas de Thompson, qui n'aurait sans doute pas suscité de grande surenchère. De l'avis général, Weal est même devenu le joueur que Peca aurait pu devenir.

« C'est merveilleux que Weal et Thompson soient de retour, a pourtant dit Peca sans la moindre hésitation. Ce sont des gars qui nous ont aidés à gagner. Ça donne de la compétition interne, comme on avait au camp d'entraînement la saison dernière. Ça va nous aider. »

Ajoutez à cela les jeunes qui poussent, les Ryan Poehling et autres Nick Suzuki, et vous comprenez que Peca peut glisser loin dans la hiérarchie. La lutte sera vive s'il veut commencer la saison avec le Canadien. Mais ce n'est pas Peca qui va s'en plaindre.

« Non. Tu en as besoin, de cette compétition. On est toujours prêts, mais quand il y a de la compétition avec des gars que tu aimes, avec lesquels tu as une relation et qui t'aident, c'est encore plus agréable et je suis excité. Même juste d'être ici, je suis déjà excité. »

Son ancien coéquipier du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde disait de Peca qu'il était un joueur, comme lui, qui n'attendait qu'une chance de se faire valoir.

Il en aura une autre au prochain camp, ce sera à lui d'en profiter.