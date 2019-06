 La LHJMQ veut faire la lumière sur des allégations d'initiations inappropriées 

Le quotidien russe Sports Express a publié samedi un article après avoir interviewé le hockeyeur Yaroslav Alexeyev, qui a évolué pendant deux saisons avec le Phoenix. Le texte se concentre d'abord sur la carrière du jeune Russe de 20 ans qui, après trois ans dans la LHJMQ, a pris la direction de la Finlande. L'article prend toutefois une tournure surprenante lorsque l'athlète revient sur ses années au Québec.

Yaroslav Alexeyev y relate des initiations humiliantes dont il dit avoir été témoin à son arrivée à Sherbrooke, en 2016. Dans le texte, il explique ainsi que les recrues ont dû porter des couches pour adultes durant toute une journée. Les participants ont ensuite bu cinq verres de bière chacun, en plus d'ingurgiter de la vodka. Plus tard, ils ont fait une course avec un biscuit coincé entre les fesses, biscuit qu'ils ont dû manger par la suite. Le jeune hockeyeur, qui était alors âgé de 17 ans, dit avoir évité ces humiliations en acceptant de payer 20 $.

En plus de cette première expérience, le quotidien russe ajoute que, l'année suivante, les participants à une autre initiation se sont fait insérer « dans le derrière » un manche à balai muni d'un condom à l'extrémité.

Le Phoenix nie

Invitée à commenter, l'organisation du Phoenix de Sherbrooke a démenti en bloc. Son directeur général, Jocelyn Thibault, affirme qu'il a contacté plus d'une dizaine de joueurs de l'époque et qu'ils ont tous nié que de tels événements se soient produits.

Jocelyn Thibault dit également avoir réussi à contacter Yaroslav Alexeyev, qui lui aurait affirmé avoir été mal cité par le quotidien russe. « Ce qu'il me dit, c'est que ce qui a été rapporté est inexact. C'est mal traduit », dit-il.

Dans un échange avec le quotidien de Sherbrooke La Tribune, Yaroslav Alexeyev a également affirmé avoir été mal cité. « J'ai dit au journaliste qu'il y avait des partys auxquels j'assistais, lors desquels les gars partageaient ce genre d'histoires qu'ils avaient déjà entendues, mais pas des histoires qui s'étaient déjà passées dans l'équipe », a-t-il écrit.

Joint par La Presse, le journaliste russe à l'origine de l'histoire, Yevgeni Belousov, a maintenu les propos rapportés dans son article. Il dit avoir questionné pendant une heure le jeune hockeyeur et que celui-ci lui avait semblé honnête. Le journaliste travaille depuis deux ans pour le Sports Express, principal quotidien consacré aux sports en Russie avec un demi-million de lecteurs.

La Ligue enquête

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, assure vouloir faire la lumière sur les allégations du quotidien russe. « On a un règlement clair dans la ligue : aucune forme d'initiation n'est permise à l'intérieur des équipes », a-t-il souligné à La Presse.

M. Courteau a demandé au directeur général du Phoenix de lui remettre un rapport écrit sur la version des joueurs présents à l'époque des faits allégués. « On va en prendre connaissance et on va décider des prochaines étapes qui vont suivre suite à la réception du rapport. »

La Ligue a interdit les initiations il y a plus de 15 ans, à la suite de dérapages survenus lors d'une soirée. « On a eu des initiations inappropriées et on en était venu à une réglementation selon laquelle il n'y a plus d'initiation permise pour tous les clubs de la ligue. » Depuis, M. Courteau assure n'avoir été informé d'aucun incident du genre. Le commissaire ajoute que l'interdiction des initiations est clairement rappelée aux joueurs lors de chaque nouvelle saison dans des vidéos et d'autres communications leur étant transmises.

***

Ces histoires d'initiations humiliantes ne sont pas sans rappeler celles survenues en 2005 dans l'équipe de football de McGill, alors qu'un jeune homme avait dénoncé des « touchers inconvenants avec un manche à balai » lors d'une soirée. La saison de l'équipe avait alors été annulée dans la foulée du scandale soulevé par l'affaire. Alors qu'une autre activité de bizutage survenue en 2015 a fait la manchette à McGill, l'université anglophone a décidé qu'à partir de l'automne, ses 50 000 étudiants, professeurs et employés suivraient désormais un programme d'éducation obligatoire sur les violences sexuelles.

Ébranlé par l'article publié en Russie, Jocelyn Thibault assure ne pas douter de la parole de ses anciens joueurs qui démentent l'affaire. « J'ai confiance au groupe de leaders qu'on avait. Je crois ces bonshommes, je crois leur parole, a-t-il dit. Je suis extrêmement déçu, troublé, que des propos comme cela soient étalés, quand ça n'a pas de fondement. C'est sûr qu'on va continuer à en parler et on irait plus loin, même si c'était arrivé il y a quelques années. »

Yaroslav Alexeyev a joué trois saisons dans la LHJMQ, récoltant 178 points. Il a passé ses deux premières saisons avec le Phoenix de Sherbrooke et la dernière avec le Drakkar de Baie-Comeau.

À la suite de son départ du Québec, Yaroslav Alexeyev s'est joint à la ligue professionnelle de Finlande, la Liiga. Pour la saison 2019-2020, il doit jouer pour le club SaiPa de la ville de Lappeenranta, à 220 km au nord-est d'Helsinski, près de la frontière russe.