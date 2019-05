Les bagarres au hockey en voie d'extinction

Il y a encore de la bagarre au hockey... mais de moins en moins. Alors que la LNH refuse toujours d'abolir cette pratique, de plus en plus de jeunes joueurs désirent s'éloigner de ce style de jeu, même si certaines mentalités ont la vie dure.

On ajoutera que les 10 bagarreurs les plus actifs ont totalisé chacun 6 combats en 2018-2019. Il fut un temps où les hommes forts les plus populaires du hockey pouvaient atteindre ce chiffre en une semaine ou presque...

Les définitions de tâches ont aussi changé. Jadis, des poids lourds occupaient des postes de quatrième trio. Plus maintenant. « Les bagarres n'ont plus leur place, estime Vincent Damphousse, qui a disputé 1378 matchs dans la Ligue nationale. Je n'hésiterais pas à les bannir, c'est certain. »

Dans la foulée, Ciccone affirme que la bagarre ne sert plus à rien - « c'est révolu », croit-il -, et les récentes tendances observées dans le monde du hockey tendent à lui donner raison. Ainsi, 7664 buts ont été marqués dans la LNH cette saison - une moyenne de six buts par match -, un record. La saison 2018-2019 est la troisième d'affilée où le total des buts est à la hausse, ce qui permet de conclure que les joueurs qui savent quoi faire avec une rondelle ont la cote.

Les poings, c'est aussi une question d'habitude ; depuis leurs premiers coups de patin au hockey junior, et parfois aussi un peu avant, on rappelle aux joueurs combien la notion de respect est cruciale, combien la peur n'est pas une option. Ça devient inné, ancré en eux.

Bettman, le commissaire de la LNH, a d'ailleurs martelé ce même message à plus d'une reprise aux membres du sous-comité sur les commotions cérébrales à Ottawa il y a un peu plus d'une semaine, tout en rappelant que ce sont les joueurs qui veulent conserver le privilège de se battre.

« Gary Bettman a raison de dire que si on enlève les combats, ça va devenir fou sur la glace. Sans les bagarres, c'est garanti, on va se retrouver avec un festival de coups de bâton et de coups sournois, parce qu'il n'y aura plus la menace d'un prix à payer. » - George Laraque, ex-homme fort de la LNH

Dans un tel univers, il ne faut pas se surprendre que 98 % des joueurs aient dit non à l'idée d'abolir la bagarre il y a huit ans, et selon l'ex-joueur de la LNH Georges Laraque, si on reprenait le même sondage auprès des joueurs de 2019, on obtiendrait le même résultat.

Au fil du temps, cette réalité a été glorifiée, cette agressivité, érigée en culture ; encore aujourd'hui, on dit d'un joueur qui conclut un match avec un but, une aide et une bagarre qu'il a réussi un « tour du chapeau à la Gordie Howe », une référence au légendaire joueur des Red Wings de Detroit, célèbre autant pour ses buts que pour ses coudes au visage.

En parcourant le grand livre d'histoire de la LNH, on comprend bien rapidement que les taloches ont toujours fait partie du paysage, autant que les tirs du poignet ou les arrêts de la mitaine. En 1936, la grande finale entre les Red Wings de Detroit et les Maple Leafs de Toronto a été marquée par une bagarre générale. En 1987, un match de finale de conférence au Forum de Montréal entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie a commencé avec plusieurs minutes de retard en raison d'une mêlée générale... lors de la période d'échauffement.

Il y a de ces choses qui ne changent pas, et parmi celles-ci, il y a cette certitude : dans le hockey de la Ligue nationale, on se bat... parce qu'on l'a toujours fait.

« Tu vois, c'est ça, l'affaire... le quotidien d'un joueur comme moi, c'est pas seulement une journée, commence-t-il par dire. C'est pas une journée parce que ça commence en partant, au début de la saison. Tu reçois le calendrier de ton équipe, tu regardes les matchs qui sont à l'horaire, et rapidement, tu identifies les soirs où ce sera plus compliqué.

On demande à Enrico Ciccone de nous raconter la journée typique d'un joueur de hockey qui doit jouer « physique », comme on le dit dans le milieu, et il répond assez rapidement sans hésiter.

Combat entre Enrico Ciccone, du Canadien, et Dale Puriton, des Rangers de New York, en 2000

« C'est différent maintenant, mais dans mon temps, il y avait des durs avec chaque équipe. Des gars comme Tie Domi, comme Ken Baumgartner... Tu regardes le calendrier, tu vois ce qui s'en vient, et là, il y a un peu d'angoisse qui embarque. Une fois que t'es sur la glace, ça va, mais c'est tout ce qui se passe avant le match qui est plus difficile. C'est les brûlements d'estomac, le manque de sommeil, le manque d'appétit.

« Ce que je voulais avant tout, c'est de ne pas avoir l'air fou. Pour un gars comme moi, un défenseur physique, la pire affaire, c'était de se retrouver sur le dos après une bagarre. »

« Je ne voulais pas que ça arrive parce que dans mon rôle, j'avais l'impression d'être celui qui était responsable de charrier l'émotion du club, je ressentais ce fardeau-là. » - Enrico Ciccone

« Et puis quand j'étais impliqué dans un combat et que je gagnais, ça apportait quelque chose à l'équipe. Je le savais, c'était vraiment comme ça. C'est un fardeau parce qu'en tant que joueur physique, tu sais que tes actions vont aider l'équipe... ou ne vont pas l'aider. C'est une grosse responsabilité.

« Je me souviens d'un coéquipier avec les Blackhawks, Cam Russell. Lui, chaque fois qu'il se battait, trois fois sur quatre, il mangeait une volée. Mais parce qu'il y allait, il était super apprécié de tout le monde dans le vestiaire. C'est ce qui est arrivé avec Paul Byron au Centre Bell lors de son combat ; il a décidé d'y aller même si la bagarre, ça ne fait pas partie de son jeu. C'est plate, mais si Byron a senti le besoin d'y aller, c'est parce qu'il y a encore cette culture macho au hockey, où tu dois répondre de tes actes, où tu dois démontrer que t'es un gars d'équipe. J'ai été surpris de constater que c'est encore de même que ça marche.

« Mais après un combat, tu te sens super valorisé. Tout le monde t'aime après un combat. Tes coéquipiers, le coach, le soigneur, tout le monde. Moi, je le voyais très bien : après une bataille, le coach m'aimait vraiment plus, et je savais qu'il allait ensuite m'en donner plus, me faire confiance, me donner des récompenses. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, je repense à tout ça, et je vois bien que ça n'a aucun bon sens. Mais c'est comme ça que ça marche.

« Maintenant, j'ai de la misère à manger avec une fourchette. Je fais de l'arthrite, j'ai les doigts croches. À l'automne, à cause de l'humidité, c'est terrible. Ça me prend 30 à 45 minutes le matin avant d'être capable de me mettre à marcher normalement. Mais je ne me plains pas. Je ne suis pas le seul... »

Dans son nouveau rôle d'homme politique, celui qui est dorénavant député dans Marquette veut tenter de changer un peu les choses. C'est pourquoi il a déposé le mois dernier le projet de loi 196, qui vise à recueillir des données sur la santé des jeunes de moins de 18 ans qui auraient eu à composer avec des commotions cérébrales lors de la pratique d'un sport.

« J'ai dû subir au moins cinq ou six commotions cérébrales quand je jouais, mais rien de diagnostiqué. Alors je n'ai jamais rien raté à cause de ça, jamais raté un match ou un entraînement. Mais c'est sûr que je me pose des questions : dans la cinquantaine, est-ce que je vais faire de l'alzheimer ? De la démence ? » - Enrico Ciccone

« La LNH continue de dire qu'il n'y a aucun lien entre les commotions cérébrales et l'encéphalopathie traumatique chronique, et ça me dégoûte. Il y a des anciens joueurs qui sont morts. Qui sont devenus des sans-abri. Joe Murphy [ancien premier choix des Red Wings de Detroit] vit dans le bois. On est rendus là, et j'ai hâte de voir qui sera le propriétaire qui va, le premier, admettre publiquement que la LNH a un problème avec les commotions cérébrales. J'aimerais que ce soit quelqu'un comme Geoff Molson qui le fasse. Le hockey a un problème, il faudrait qu'on le dise. »

Le « semi-pro » aussi a changé