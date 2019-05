 Mondial de hockey: les Américains s'imposent face à la Finlande 

Dylan Larkin a marqué avec 1:13 à la prolongation et Cory Schneider a repoussé 24 tirs, pavant la voie à une victoire de 3-2 des États-Unis aux dépens de la Finlande au championnat du monde de hockey.

Associated Press Cassovie

Larkin a mis fin à la prolongation à trois contre trois lorsqu'il a transporté la rondelle à l'intérieur du cercle d'engagement droit et il a déjoué Veini Vehvilainen d'un tir des poignets. Les Finlandais s'étaient plaints d'une mise en échec qui n'a pas été sanctionnée des Américains peu avant le but victorieux de Larkin.

Brady Skjei a touché la cible dès la première minute et Johnny Gaudreau a procuré une avance de 2-0 aux Américains à mi-chemin de la première période. Les Finlandais sont revenus dans le match en créant l'égalité à la suite du but de Harri Pesonen lors de la dernière minute de jeu au premier vingt et Niko Ojamaki a également marqué à mi-chemin en deuxième.