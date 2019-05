 St. Louis contre San Jose: Plusieurs finales, mais jamais de Coupe 

Mathias Brunet

La Presse La Presse Suivre @mathiasbrunet Les Blues de St. Louis ont atteint la finale à leurs trois premières années d'existence, de 1968 à 1970, grâce à des règlements favorables, mais n'y sont jamais retournés, tandis que les Sharks ont disputé la finale en 2016. L'une des deux équipes remportera-t-elle la Coupe Stanley pour la première fois de son histoire ?

Les Sharks et les Blues étaient aux antipodes en janvier. St. Louis occupait le dernier rang du classement général, tandis que San Jose flirtait avec le premier rang dans l'Ouest, à seulement trois points des meneurs, les Flames de Calgary. Les deux équipes sont pourtant bâties sur le même moule. Du moins les deux ont-elles sacrifié des choix de première ronde cet été pour renforcer leur formation et obtenir du succès dès cette saison, Erik Karlsson pour les Sharks et Ryan O'Reilly pour les Blues, deux joueurs clés de leurs formations respectives. Mais ces deux clubs repêchent bien aussi et ont ainsi pu rester compétitifs au fil des années. Tomas Hertl, Timo Meier et Logan Couture ont facilité la réinitialisation à San Jose. Idem pour Robert Thomas, Vince Dunn, Colton Parayko à St. Louis, sans oublier les piliers Alex Pietrangelo, Jaden Schwartz et Vladimir Tarasenko. Mais les Blues n'auraient jamais rejoint les Sharks en séries, puis dans le carré d'as, sans ce jeune gardien sorti de nulle part, Jordan Binnington. La pression ne semble pas le perturber. Son adversaire Martin Jones a retrouvé l'élan des beaux jours à compter du sixième match contre les Golden Knights. Voilà deux équipes expérimentées, talentueuses et affamées, qui voudront remporter la Coupe Stanley pour la première fois de leur histoire. Toute une finale d'association en perspective ! Fiches des équipes Blues ENTRAÎNEUR-CHEF Craig Berube FICHE EN SAISON 45-28-9 FICHE CONTRE LES SHARKS 1-1-1 BUTS MARQUÉS PAR MATCH 2,62 (10e) BUTS ACCORDÉS PAR MATCH 2,54 (6e) SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 17,1 % (6e) INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 75 % (5e) Sharks ENTRAÎNEUR-CHEF Peter DeBoer FICHE EN SAISON 46-27-9 FICHE CONTRE LES BLUES 1-1-1 BUTS MARQUÉS PAR MATCH 3,07 (4e) BUTS ACCORDÉS PAR MATCH 3,07 (11e) SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 18,5 % (10e) INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 80,8 % (9e) 3 Joueurs clés Blues Robert Thomas (Attaquant)

Agrandir Robert Thomas LA PRESSE

Le nom de Thomas circulait dans les rumeurs d'échange lorsqu'on parlait de se départir de Max Pacioretty à Montréal, mais à St. Louis, les murmures laissaient entendre que le jeune homme était un intouchable. Il a préparé le but de Patrick Maroon en prolongation dans le 7e match, son 5e point en 13 rencontres. Ryan O'Reilly (Attaquant)

Agrandir Ryan O'Reilly PHOTO LA PRESSE

O'Reilly a coûté des choix de première (2019) et de deuxième ronde (2021) aux Blues l'été dernier, mais le choix de première perd de la valeur au fil des victoires de St. Louis. Les Sabres ont utilisé ce choix pour obtenir le défenseur Brandon Montour, des Ducks d'Anaheim, qui ne peuvent désormais plus repêcher avant le 28e rang avec ce choix. O'Reilly a 9 points en 13 matchs depuis le début des séries et joue en moyenne 22 minutes par rencontre. Jaden Schwartz (Attaquant)

Agrandir Jaden Schwartz PHOTO LA PRESSE

Souvent blessé en saison, Schwartz, choix de première ronde en 2010 alors que Jarmo Kekalainen était encore le directeur du recrutement des Blues, est le meilleur compteur de son équipe en séries avec 11 points, dont 8 buts, en 13 matchs. Sharks Marc-Édouard Vlasic (Défenseur)

Le défenseur montréalais de 32 ans a joué presque 28 minutes dans le septième match contre l'Avalanche. Seul Brent Burns a été utilisé davantage. Il est évidemment le meilleur défenseur des Sharks à gauche et est chargé de contrer les meilleurs attaquants adverses. Joe Thornton (Attaquant)

Agrandir Joe Thornton PHOTO LA PRESSE

Big Joe n'est plus dominant comme jadis, mais compter sur lui au centre du troisième trio (avec Marcus Sorensen et Kevin Labanc) demeure un luxe. Thornton a 6 points en 13 matchs, tout de même, et ses coéquipiers voudront lui permettre de remporter une première Coupe Stanley en 21 ans de carrière, un élément de motivation à ne pas négliger. Joe Pavelski (Attaquant)

Agrandir Joe Pavelski PHOTO LA PRESSE