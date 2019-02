Échanges LNH: les acheteurs étaient dans l'Ouest

Les équipes de l'Ouest ont été les acheteurs les plus importants en cette date limite des échanges. Les équipes de l'Est ont été très discrètes, quoique les Blue Jackets de Columbus aient déjà beaucoup dépensé ces derniers jours, et ils ont confirmé leur intention de viser la Coupe Stanley dès ce printemps. Analysons les six principales transactions du jour.

Un joyau à Ottawa

Les Golden Knights de Vegas ont sacrifié leur meilleur espoir, le défenseur Erik Brannstrom, pour obtenir le redoutable attaquant Mark Stone, qu'ils ont embauché sur-le-champ pour huit ans. Brannstrom est le deuxième des trois choix de premier tour des Golden Knights en 2017 qui change d'organisation, après Nick Suzuki. À 19 ans seulement, ce défenseur offensif de 5 pi 10 po comptait 28 points en 41 matchs dans la Ligue américaine, des statistiques impressionnantes pour un jeune de cet âge. Il était aussi l'un des leaders de l'équipe suédoise au Championnat du monde junior. Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs, a aussi obtenu un choix de deuxième tour et un joueur de soutien. Tout ça pour un attaquant qui ne voulait pas demeurer à Ottawa et qui aurait testé le marché des joueurs autonomes. Bien joué !

Hayes à Winnipeg

Les Jets voulaient s'améliorer au centre depuis la perte de Paul Stastny l'été dernier. Derrière Mark Scheifele se trouvait Bryan Little, qui n'a pas assez d'impact à leurs yeux. Pour la deuxième année de suite, ils ont donc sacrifié un choix de premier tour pour un joueur de location. Cette fois, Kevin Hayes, géant de 6 pi 6 po, s'amène à Winnipeg, après Stastny l'an dernier. Hayes, 26 ans, a 42 points en 51 matchs cette saison et il devrait avoir un impact important. Les Jets ont aussi cédé le jeune Brendan Lemieux et un choix de quatrième tour s'ils gagnent la Coupe Stanley. Si les Jets retiennent les services de Hayes à la fin de la saison, ils auront réalisé un très bon coup. Ils ont aussi obtenu l'ancien défenseur du Canadien Nathan Beaulieu pour un choix de sixième tour. Ça vous en dit long sur sa valeur actuelle...

Les Jackets jouent gros

Certains se sont demandé si l'acquisition du gardien Keith Kinkaid, obtenu des Devils du New Jersey pour un choix de cinquième tour en 2022, se voulait une police d'assurance advenant le départ de Sergei Bobrovsky. Mais une fois sonnée l'heure limite des échanges, Bobrovsky et Artemi Panarin étaient toujours avec les Blue Jackets de Columbus. Le directeur général Jarmo Kekalainen a donc décidé de jouer gros malgré le risque de perdre Bobrovsky, Panarin, Matt Duchene et Ryan Dzingel sur le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Duchene et Dzingel ont coûté un choix de premier tour, deux choix de deuxième tour, deux espoirs et peut-être un choix de premier tour supplémentaire si Duchene demeure avec l'équipe. Soit Kekalainen passe pour un génie ce printemps, soit les Jackets vivront un douloureux lendemain de veille.

Nyquist n'a pas coûté cher...

Le directeur général des Sharks de San Jose, Doug Wilson, est d'une créativité rare. Une fois de plus, il est parvenu à améliorer son équipe sans payer un prix exorbitant. L'atatquant Gustav Nyquist, 29 ans, a coûté un choix de deuxième tour en 2019 et un choix conditionnel de troisième tour en 2020 (ce choix se transformera en choix de deuxième tour si les Sharks atteignent la finale ou si Nyquist signe une prolongation de contrat avec les Sharks). L'an dernier, Wilson avait obtenu Evander Kane pour un choix de deuxième tour qui s'est transformé en choix de premier tour parce que Kane a signé une prolongation de contrat à San Jose. Il vaut son pesant d'or cette saison avec 27 buts en 53 matchs.

... mais Fiala, oui !

Il y a un an à peine, Mikael Granlund aurait été considéré comme un intouchable au Minnesota. Ce choix de premier tour en 2010 avait obtenu 67 points en 77 matchs, après une saison de 69 points. Mais le directeur général a changé chez le Wild, et Paul Fenton, l'ancien bras droit de David Poile à Nashville, avait sans doute encore des coups de coeur pour des joueurs de son ancienne organisation. Il a donc échangé Granlund, 26 ans, pour obtenir le premier choix des Predators en 2014, Kevin Fiala, 22 ans. À première vue, Fenton a donné beaucoup pour obtenir Fiala. Poile a aussi ajouté un autre attaquant de premier plan à son équipe, Wayne Simmonds, en retour de Ryan Hartman, devenu un joueur de soutien après avoir coûté un choix de premier tour l'an dernier, et un choix conditionnel de quatrième tour.

Encore du renfort à Boston

Après avoir obtenu Charlie Coyle du Wild du Minnesota il y a quelques jours pour Ryan Donato, le directeur général des Bruins, Don Sweeney, a mis la main hier sur l'attaquant Marcus Johansson, des Devils du New Jersey, en retour de choix de deuxième et quatrième tours. C'est sensiblement le prix payé par les Devils deux ans plus tôt pour l'arracher aux Capitals de Washington. Sauf que cette fois, il s'agit d'un joueur de location pour les Bruins. Johansson, 28 ans, a 27 points en 48 matchs cette saison. Il a été ralenti par les blessures depuis son arrivée au New Jersey. C'est une production de points par match inférieure à celle de Paul Byron et Andrew Shaw, pour vous situer. Mais il solidifiera le deuxième trio des Bruins et permettra à ceux-ci de mieux équilibrer leurs forces.