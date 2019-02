Bruins: Pastrnak ratera les deux prochaines semaines

Associated Press Boston

Le directeur général des Bruins, Don Sweeney, a déclaré mardi que Pastrnak avait subi une blessure dimanche soir après être tombé suite à un souper avec ses commanditaires. Selon Sweeney, le médecin devra réévaluer son cas d'ici les deux prochaines semaines, mais Pastrnak devrait être de retour avant la fin de la saison.

Pastrnak est le meilleur marqueur chez les Bruins cette saison. Il pointe également au neuvième échelon dans la LNH grâce à une récolte de six points et il est le septième meilleur marqueur du circuit Bettman, avec 31 buts à son actif.

Les Bruins de Boston ont amorcé leur match mardi soir au quatrième échelon de l'Association de l'Est, deux points derrière les Islanders de New York, qui occupent le second rang.