Capitals: contrat de trois ans pour Pheonix Copley

Les Capitals de Washington ont offert une prolongation de contrat de trois ans, d'une valeur de 3,3 millions US, au gardien substitut Pheonix Copley.

Associated Press Arlington

Copley empochera un salaire de 1,1 million lors des trois prochaines saisons. Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, en a fait l'annonce lundi.

Ce contrat, qui perdurera jusqu'à la saison 2021-22, soulève des questions quant aux plans des champions en titre de la Coupe Stanley. L'entente du gardien partant Braden Holtby prendra fin à la fin de la présente campagne et les Capitals ont toujours au sein de leur organisation l'espoir Ilya Samsonov et le choix de deuxième ronde de 2014 Vitek Vanecek.

Copley a dépassé toutes les attentes à sa première saison à titre de gardien numéro deux de la formation. Il présente un dossier de 10-5-3, en plus d'afficher une moyenne de buts alloués de 2,98 et un pourcentage d'arrêts de ,903. Âgé de 27 ans, le gardien originaire de North Pole, en Alaska, a amorcé la saison avec une moyenne de buts de 4,32 et un pourcentage d'efficacité de ,829, après avoir disputé deux rencontres avec les Blues de St. Louis.