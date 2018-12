Le retour de Carey Price attendu avec impatience

Noël est derrière nous, mais le Canadien espère pouvoir obtenir un cadeau en retard, et au plus vite si possible : le retour au jeu de Carey Price.

Encore hier, la direction du club était incapable de dire si son gardien vedette allait être en mesure de prendre part au dernier match du club en 2018, qui sera présenté ce soir à Dallas contre les Stars.

Rappelons que Price a raté les deux derniers matchs de l'équipe en Floride, contre les Panthers et contre le Lightning, et n'a pas joué depuis le match du 22 décembre à Vegas contre les Golden Knights.

Pour le Canadien, le match de ce soir à Dallas est le dernier d'un voyage de six, qui s'était amorcé le 19 décembre à Denver contre l'Avalanche du Colorado. Peu importe le résultat de ce soir, le Canadien est assuré de conclure ce voyage avec une fiche de ,500 lors de ces six matchs.

Mais bien plus que le résultat de ce périple, c'est l'état de santé à long terme du gardien vedette qui est source d'inquiétude. Price, doit-on le rappeler, a raté un total de 109 matchs depuis le mois de février 2014.

On peut avancer sans crainte de se tromper que l'état de santé de Carey Price demeure un sujet de première importance dans l'entourage du Canadien, avant tout parce que derrière lui, le jeu du substitut Antti Niemi n'inspire aucune forme de confiance.

Niemi, 35 ans, semblait en voie de relancer sa carrière avec le Canadien la saison dernière, après avoir été mis au ballottage par les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride, mais son jeu cette saison devant le filet montréalais est plutôt celui d'un gardien qui est manifestement en fin de carrière.

Ainsi, Niemi a accordé au moins trois buts à chacun de ses 10 départs cette saison, et il affiche une moyenne de 5,20 à ses cinq derniers matchs, avec un taux d'arrêts de ,848 lors de cette période.

En tout, Niemi a accordé un total de 16 buts à ses trois derniers matchs, incluant six buts contre le Lightning dans une défaite de 6-5 samedi soir à Tampa Bay. C'était son troisième match de six buts ou plus cette saison.

Autant de performances erratiques qui se reflètent dans la colonne des statistiques, où il affiche une moyenne de 4,22 pour la saison et un taux d'arrêts de ,870.

Après Niemi, le Canadien ne regorge pas d'options dans l'immédiat. Michael McNiven, rappelé jeudi dernier, est un gardien de 21 ans qui n'a jamais été repêché et qui n'a toujours pas disputé un seul match dans la LNH. Il n'a rien cassé non plus avec le Rocket de Laval cette saison et la saison dernière.

Bref, le Canadien en est au même point : à espérer que Carey Price soit en mesure de retrouver et ensuite de conserver la santé pour très longtemps. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avec constance au cours des cinq dernières saisons.